Презентація Apple 31 жовтня: які "яблучні" новинки покажуть фанатам Mac

Процесор Apple M3

Першим буде дебют нового процесора Apple M3. Цей свіжий чіп матиме таку саму конфігурацію, як і M2, з чотирма потужними ядрами та чотирма енергоефективними ядрами. Крім того, він буде оснащений десятиядерним графічним процесором.

Базова версія M3 Pro запропонує 12 ядер у процесорі та 18 ядер у графічному процесорі, і також буде доступна можливість оновлення до 14-ядерного процесора та 20-ядерного графічного процесора. З іншого боку, M3 Max у стандартній конфігурації матиме 16-ядерний графічний процесор, який можна буде оновити до 40 ядер.

Перехід з M2 Pro/M2 Max на M3 Pro та M3 Max обіцяє значне збільшення продуктивності, особливо в частині графічного процесора, що відкриє нові можливості для MacBook Pro у сфері запуску висококласних ігор.

iMac

Першим пристроєм, який працює на процесорі M3, стане iMac, який не оновлювався з 2021 року. Це буде та ж 24-дюймова модель, зовнішній вигляд якої залишиться практично незмінним, хоча, можливо, підставка буде переглянута. Ці оновлені моделі допоможуть Apple конкурувати з Chromebook, які широко використовуються у навчальних закладах США та серед індивідуальних студентів.

Очікується, що iMac отримає оновлення на базі процесора M3, того самого, що використовується в 13-дюймовому MacBook Pro.

У новій версії iMac M3 Blue очікується покращення продуктивності як процесора, так і графічного процесора. Чіп M3 підтримує більше оперативної пам'яті, що дозволить використовувати більш ємні SSD-накопичувачі після оновлення.

Дизайн дисплея iMac залишиться практично без змін, хоча є припущення, що Apple може внести деякі корективи у дизайн підставки. Внутрішні компоненти iMac також будуть переглянуті та переміщені, і для кріплення підставки буде використано новий виробничий процес.

Можливо, оновлення включить підтримку Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3, технології, які вже були впроваджені в інших моделях Mac за останній рік. Відомо, що M3 iMac проходить тестування в помаранчевому, блакитному, рожевому та сріблястому варіантах кольорів, що дозволить користувачам вибирати серед різних колірних опцій, аналогічно тим, що були доступні для M1 iMac.

Аксесуари

Очікується, що Apple відмовиться від порту Lightning у деяких аксесуарах для Mac, включаючи Magic Mouse, Magic Trackpad та Magic Keyboard. Замість Lightning, ці пристрої будуть забезпечені портом USB-C в рамках переходу Apple на USB-C у всій лінійці продуктів.

Apple Magic Mouse (фото: Medium)

14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro

Зовнішній вигляд ноутбуків практично не зміниться в порівнянні з існуючими моделями, однак вони будуть оновлені з потужнішими процесорами M3 Pro і M3 Max. Крім того, Apple оснастить їх яскравими та енергоефективними дисплеями на основі технології miniLED.

14-дюймові та 16-дюймові моделі MacBook Pro отримали оновлення з чіпами M2 Pro та M2 Max у січні 2023 року, тому оновлюватися ще рано. Однак Apple вже застосовувала подібну практику оновлення Mac двічі протягом одного року. Нещодавні чутки з DigiTimes говорять про можливість оновлення 14-дюймових та 16-дюймових моделей MacBook Pro з більш енергоефективними міні-світлодіодними дисплеями, що також може означати покращення продуктивності дисплея.

При появі оновлених чіпів M3 та нових міні LED-дисплеїв моделі MacBook Pro можуть значно збільшити автономний час роботи. За межами цих змін, не варто очікувати будь-яких істотних змін у дизайні ноутбуків MacBook Pro.

Де дивитися презентацію Apple

Трансляцію можна буде переглянути на офіційному веб-сайті Apple або на YouTube-каналі компанії. Цей захід під девізом "Scary Fast" ("Страшно швидко") проводитиметься виключно в онлайн-форматі, і тому він не передбачає запрошення представників ЗМІ.