18 кращих розширень Google Chrome для оптимізації роботи прямо зараз

Сьогодні Google Chrome досить простий у використанні і дає багато переваг порівняно з іншими браузерами, а також має високу швидкість роботи. Але навіть такий гарний браузер можна покращити за допомогою різноманітних розширень для Chrome, які збільшують кількість можливостей та усувають недоліки браузера.

Під час підготовки матеріалу використовувалася інформація видання Venture Harbour.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкорисніші, на нашу думку, розширення для браузера Chrome, що допомагають користувачам поліпшити роботу.

Для блокування реклами

Adblock Plus

Одне з найпоширеніших розширень для блокування стеження сайтами та реклами, спливаючих вікон, пуш-повідомлень та шкідливих програм на YouTube.

Вказує кількість заблокованих рекламних оголошень на конкретній сторінці та загальну статистику.

Є функція "Допустима реклама", яка дозволяє розширити рекламу, яка не заважає працювати в інтернеті.

Розширення є безкоштовним і воно не збирає дані користувача та історію пошуку.

За бажанням, ви можете придбати підписку Premium, яка ще більш розширено блокує рекламу і дозволяє фінансово підтримати команду.

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AdGuard

Блокує всі види реклами, включаючи відеорекламу, спливаючі вікна та банери, на будь-яких веб-сторінках, у тому числі в соцмережах та на YouTube, а також інсталятори програм-шпигунів та софту, що містить рекламу.

Розробники запевняють, що розширення споживає вдвічі менше пам'яті, ніж Adblock Plus, прискорює завантаження сторінок та заощаджує трафік, блокує трекери активності користувача в мережі та справляється зі шкідливими та фішинговими сайтами.

Він має функцію батьківського контролю, щоб убезпечити дітей від небажаного контенту.

Розширення є безкоштовним, але розробники пропонують і платні доповнення.

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Скриншот екрана

Nimbus Screenshot

Сервіс для скриншоту сторінки, де також можна зробити запис відео зі здатністю до 4К.

Є можливість робити знімки та скринкасти інших програм, відкладені скриншоти та малювати під час запису.

Платна версія дозволяє зробити розкадрування відео та видалити непотрібні епізоди, конвертувати відео в mp4 та gif, а також додавати до фото та відео водяний знак.

Зберігати знімки екрана можна у хмарному сховищі або завантажити на пристрій.

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Індивідуальна продуктивність

Google Font Previewer

Розширення буде цікавим для дизайнерів, а також людей-естетів. Воно пропонує вибрати шрифт з каталогу Google Font та різні варіанти стилізації тексту, а також попередньо переглянути їх у поточній вкладці.

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iMacros for Chrome

Такий плагін допомагає автоматизувати рутинні завдання в браузері, наприклад, заповнення реєстраційних форм, збереження паролів, відкриття сайтів, що часто використовуються, збір і вивантаження даних.

Після створення макросу можна буде виконувати всі ці та багато інших операцій буквально в один клік і тим самим заощаджувати час.

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Пошук граматичних помилок

Grammarly

Даний плагін дозволяє перевірити орфографію, граматику та пунктуацію.

Він видає свої варіанти виправлення помилок та вміє перефразувати некоректні пропозиції.

Premium версія працює з тоном та нормальністю тексту, підказує просунуту лексику та дає більше порад щодо покращення тексту.

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LanguageTool

Розширення для перевірки будь-яких онлайн-текстів на наявність орфографічних, граматичних та стилістичних помилок.

Підтримує понад 25 мов та сумісний з будь-якими сайтами, соцмережами та поштовими сервісами.

Також розуміє різницю між британською та американською англійською.

Є словник користувача, куди можна додати слова, які часто використовуються, але відсутні в стандартному словнику.

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Робота з поштовою скринькою

Boomerang for Gmail

Цей інструмент робить простіше планування за допомогою календаря, допомагає у відправленні відкладених і повторних повідомлень, відстежує отримані відповіді.

Також у ньому є функція нагадування про листи та коректор тексту, який підкаже, як краще написати листа.

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MailTrack

Безкоштовний трекер електронної пошти для Gmail.

Він дозволяє дізнатися, що ваш лист дійшов до одержувача і був прочитаний, а також з якого пристрою було відкрито.

Однак працює лише в тому випадку, якщо у адресата не відключено автозавантаження зображень.

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Збереження паролів

Dashlane

Зберігає паролі, дані карток, нотатки та логіни у захищеному сховищі з посиленим шифруванням.

Є автогенератор паролів, синхронізація на різних пристроях, функція автозаповнення персональних даних і автовходу, оповіщення про злам паролів і перевірки надійності самих паролів.

У платній версії є вбудований VPN.

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LastPass

Безкоштовне розширення Chrome для збереження паролів з інтуїтивним інтерфейсом вважається одним із найкращих у своїй категорії.

Зберігає облікові дані від усіх облікових записів в одному місці (вам треба буде запам'ятати лише один пароль, для самого LastPass).

Крім паролів, дозволяє зберігати інформацію про адреси, банківські рахунки та платіжні картки.

Також підтримує синхронізацію з іншими пристроями користувача, є функції безпеки для захисту від злому і генератор випадкових паролів, який можна використовувати при реєстрації нових акаунтів.

Платний тариф пропонує більше різних можливостей, наприклад автозаповнення форм та експорту паролів.

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Безпека

uBlock Origin

Швидке та ефективне розширення безпеки Chrome з функціями фільтрації контенту, блокування шкідливих сайтів та реклами.

Розробники підкреслили, що інструмент містить більше фільтрів, ніж аналоги, при цьому програма витрачає менше оперативної пам'яті та ресурсів процесора.

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VPN

1click VPN

Простий та надійний інструмент для анонімного та безпечного виходу в інтернет.

Повністю безкоштовний і не має обмежень щодо часу, обсягу трафіку або швидкості.

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Urban VPN

Додаток, що забезпечує анонімність у мережі, є повністю безкоштовним.

Дозволяє змінити IP-адресу та зайти до мережі з іншої країни. Підтримує понад 80 локацій, включаючи США, країни Європи та Білорусь.

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Перекладачі

Google Перекладач

Розширення перекладач від творців самого браузера. З його допомогою можна одним натисканням виконати переклад усієї веб-сторінки.

Інструмент автоматично розпізнає вихідну мову сторінки, і якщо вона відрізняється від мови інтерфейсу браузера, то пропонує зробити переклад.

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LinguaLeo English Translator

Розширення для перекладу слів або фраз на іноземних сайтах.

Можна додавати незнайомі слова до свого словника, а також переглядати їх пізніше та закріплювати за допомогою інтерактивних тренувань.

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Reverso

Безкоштовне розширення для перекладу слів та вивчення мов під час перегляду сайтів та відео в мережі.

Тут теж можна виділити слово або фразу, що цікавить, а розширення видасть переклад і приклади використання.

Слова можна зберігати та переглядати.

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Соціальні мережі та спілкування

Zoom Scheduler

Розширення для Chrome, що дозволяє легко розпочати або призначити на потім Zoom-конференцію прямо через Google-календар. Інші користувачі отримають запрошення з посиланням на зустріч, приєднатися до якої можна в один клік.

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