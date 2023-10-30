Презентация Apple 31 октября: какие "яблочные" новинки покажут фанатам Mac

Процессор Apple M3

Первым будет дебют нового процессора Apple M3. Этот свежий чип будет иметь такую же конфигурацию, как и M2, с четырьмя мощными ядрами и четырьмя энергоэффективными ядрами. Кроме того, он будет оснащен десятиядерным графическим процессором.

Базовая версия M3 Pro предложит 12 ядер в процессоре и 18 ядер в графическом процессоре, и также будет доступна возможность обновления до 14-ядерного процессора и 20-ядерного графического процессора. С другой стороны, в стандартной конфигурации M3 Max будет иметь 16-ядерный графический процессор, который можно будет обновить до 40 ядер.

Переход с M2 Pro/M2 Max на M3 Pro и M3 Max обещает значительное увеличение производительности, особенно в части графического процессора, что откроет новые возможности MacBook Pro в сфере запуска высококлассных игр.

iMac

Первым устройством, работающим на процессоре M3, станет iMac, не обновлявшийся с 2021 года. Это будет та же 24-дюймовая модель, внешний вид которой останется практически неизменным, хотя, возможно, подставка будет пересмотрена. Эти обновленные модели помогут Apple конкурировать с Chromebook, широко используемыми в учебных заведениях США и среди индивидуальных студентов.

Ожидается, что iMac получит обновление на базе процессора M3, того же, что используется в 13-дюймовом MacBook Pro.

В новой версии iMac M3 Blue ожидается улучшение производительности как процессора, так и графического процессора. Чип M3 поддерживает больше оперативной памяти, что позволит использовать более емкие SSD-накопители после обновления.

Дизайн дисплея iMac останется практически без изменений, хотя есть предположение, что Apple может внести некоторые коррективы в дизайн подставки. Внутренние компоненты iMac также будут пересмотрены и перемещены, и для крепления подставки будет использован новый производственный процесс.

Возможно, обновление включит поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, технологии, уже внедренные в других моделях Mac за последний год. Известно, что M3 iMac проходит тестирование в оранжевом, голубом, розовом и серебристом цветовых вариантах, что позволит пользователям выбирать среди различных цветовых опций, аналогично тем, что были доступны для M1 iMac.

Аксессуары

Ожидается, что Apple откажется от порта Lightning в некоторых аксессуарах для Mac, включая Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard. Вместо Lightning эти устройства будут снабжены портом USB-C в рамках перехода Apple на USB-C во всей линейке продуктов.

Apple Magic Mouse (фото: Medium)

14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro

Внешний вид ноутбуков практически не изменится по сравнению с существующими моделями, однако они будут обновлены с более мощными процессорами M3 Pro и M3 Max. Кроме того, Apple оснастит их яркими и энергоэффективными дисплеями на основе технологии miniLED.

14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro получили обновления с чипами M2 Pro и M2 Max в январе 2023 года, поэтому обновляться еще рано. Однако Apple уже применяла подобную практику обновления Mac дважды в течение одного года. Недавние слухи DigiTimes говорят о возможности обновления 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с более энергоэффективными мини-светодиодными дисплеями, что также может означать улучшение производительности дисплея.

При появлении обновленных чипов M3 и новых мини-дисплеев LED MacBook Pro могут значительно увеличить автономное время работы. За пределами этих изменений, не стоит ожидать каких-либо существенных изменений в дизайне ноутбуков MacBook Pro.

Где смотреть презентацию Apple

Трансляцию можно просмотреть на официальном веб-сайте Apple или на YouTube-канале компании. Эта мера под девизом "Scary Fast" ("Страшно быстро") будет проводиться исключительно в онлайн-формате, и поэтому она не предусматривает приглашение представителей СМИ.