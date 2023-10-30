Презентація Apple 31 жовтня: які "яблучні" новинки покажуть фанатам Mac

З 30 на 31 жовтня Apple влаштує другу осінню презентацію 2023 під девізом "Scary Fast". Ця подія буде присвячена комп'ютерам Mac, що можна дізнатися зі спеціальної ілюстрації, представленої Apple напередодні заходу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на авторитетного інсайдера та оглядача Марка Гурмана з Bloomberg .

Процесор Apple M3

Першим буде дебют нового процесора Apple M3. Цей свіжий чіп матиме таку саму конфігурацію, як і M2, з чотирма потужними ядрами та чотирма енергоефективними ядрами. Крім того, він буде оснащений десятиядерним графічним процесором.

Базова версія M3 Pro запропонує 12 ядер у процесорі та 18 ядер у графічному процесорі, і також буде доступна можливість оновлення до 14-ядерного процесора та 20-ядерного графічного процесора. З іншого боку, M3 Max у стандартній конфігурації матиме 16-ядерний графічний процесор, який можна буде оновити до 40 ядер.

Перехід з M2 Pro/M2 Max на M3 Pro та M3 Max обіцяє значне збільшення продуктивності, особливо в частині графічного процесора, що відкриє нові можливості для MacBook Pro у сфері запуску висококласних ігор.

iMac

Першим пристроєм, який працює на процесорі M3, стане iMac, який не оновлювався з 2021 року. Це буде та ж 24-дюймова модель, зовнішній вигляд якої залишиться практично незмінним, хоча, можливо, підставка буде переглянута. Ці оновлені моделі допоможуть Apple конкурувати з Chromebook, які широко використовуються у навчальних закладах США та серед індивідуальних студентів.

Очікується, що iMac отримає оновлення на базі процесора M3, того самого, що використовується в 13-дюймовому MacBook Pro.

У новій версії iMac M3 Blue очікується покращення продуктивності як процесора, так і графічного процесора. Чіп M3 підтримує більше оперативної пам'яті, що дозволить використовувати більш ємні SSD-накопичувачі після оновлення.

Дизайн дисплея iMac залишиться практично без змін, хоча є припущення, що Apple може внести деякі корективи у дизайн підставки. Внутрішні компоненти iMac також будуть переглянуті та переміщені, і для кріплення підставки буде використано новий виробничий процес.

Можливо, оновлення включить підтримку Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3, технології, які вже були впроваджені в інших моделях Mac за останній рік. Відомо, що M3 iMac проходить тестування в помаранчевому, блакитному, рожевому та сріблястому варіантах кольорів, що дозволить користувачам вибирати серед різних колірних опцій, аналогічно тим, що були доступні для M1 iMac.

Аксесуари

Очікується, що Apple відмовиться від порту Lightning у деяких аксесуарах для Mac, включаючи Magic Mouse, Magic Trackpad та Magic Keyboard. Замість Lightning, ці пристрої будуть забезпечені портом USB-C в рамках переходу Apple на USB-C у всій лінійці продуктів.

Apple Magic Mouse (фото: Medium)

14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro

Зовнішній вигляд ноутбуків практично не зміниться в порівнянні з існуючими моделями, однак вони будуть оновлені з потужнішими процесорами M3 Pro і M3 Max. Крім того, Apple оснастить їх яскравими та енергоефективними дисплеями на основі технології miniLED.

14-дюймові та 16-дюймові моделі MacBook Pro отримали оновлення з чіпами M2 Pro та M2 Max у січні 2023 року, тому оновлюватися ще рано. Однак Apple вже застосовувала подібну практику оновлення Mac двічі протягом одного року. Нещодавні чутки з DigiTimes говорять про можливість оновлення 14-дюймових та 16-дюймових моделей MacBook Pro з більш енергоефективними міні-світлодіодними дисплеями, що також може означати покращення продуктивності дисплея.

При появі оновлених чіпів M3 та нових міні LED-дисплеїв моделі MacBook Pro можуть значно збільшити автономний час роботи. За межами цих змін, не варто очікувати будь-яких істотних змін у дизайні ноутбуків MacBook Pro.

Де дивитися презентацію Apple

Трансляцію можна буде переглянути на офіційному веб-сайті Apple або на YouTube-каналі компанії. Цей захід під девізом "Scary Fast" ("Страшно швидко") проводитиметься виключно в онлайн-форматі, і тому він не передбачає запрошення представників ЗМІ.