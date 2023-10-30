Презентация Apple 31 октября: какие "яблочные" новинки покажут фанатам Mac

С 30 на 31 октября Apple устроит вторую осеннюю презентацию 2023 года под девизом "Scary Fast". Это событие будет посвящено компьютерам Mac, что можно узнать из специальной иллюстрации, представленной Apple накануне мероприятия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетного инсайдера и обозревателя Марка Гурмана из Bloomberg .

Процессор Apple M3

Первым будет дебют нового процессора Apple M3. Этот свежий чип будет иметь такую же конфигурацию, как и M2, с четырьмя мощными ядрами и четырьмя энергоэффективными ядрами. Кроме того, он будет оснащен десятиядерным графическим процессором.

Базовая версия M3 Pro предложит 12 ядер в процессоре и 18 ядер в графическом процессоре, и также будет доступна возможность обновления до 14-ядерного процессора и 20-ядерного графического процессора. С другой стороны, в стандартной конфигурации M3 Max будет иметь 16-ядерный графический процессор, который можно будет обновить до 40 ядер.

Переход с M2 Pro/M2 Max на M3 Pro и M3 Max обещает значительное увеличение производительности, особенно в части графического процессора, что откроет новые возможности MacBook Pro в сфере запуска высококлассных игр.

iMac

Первым устройством, работающим на процессоре M3, станет iMac, не обновлявшийся с 2021 года. Это будет та же 24-дюймовая модель, внешний вид которой останется практически неизменным, хотя, возможно, подставка будет пересмотрена. Эти обновленные модели помогут Apple конкурировать с Chromebook, широко используемыми в учебных заведениях США и среди индивидуальных студентов.

Ожидается, что iMac получит обновление на базе процессора M3, того же, что используется в 13-дюймовом MacBook Pro.

В новой версии iMac M3 Blue ожидается улучшение производительности как процессора, так и графического процессора. Чип M3 поддерживает больше оперативной памяти, что позволит использовать более емкие SSD-накопители после обновления.

Дизайн дисплея iMac останется практически без изменений, хотя есть предположение, что Apple может внести некоторые коррективы в дизайн подставки. Внутренние компоненты iMac также будут пересмотрены и перемещены, и для крепления подставки будет использован новый производственный процесс.

Возможно, обновление включит поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, технологии, уже внедренные в других моделях Mac за последний год. Известно, что M3 iMac проходит тестирование в оранжевом, голубом, розовом и серебристом цветовых вариантах, что позволит пользователям выбирать среди различных цветовых опций, аналогично тем, что были доступны для M1 iMac.

Аксессуары

Ожидается, что Apple откажется от порта Lightning в некоторых аксессуарах для Mac, включая Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard. Вместо Lightning эти устройства будут снабжены портом USB-C в рамках перехода Apple на USB-C во всей линейке продуктов.

Apple Magic Mouse (фото: Medium)

14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro

Внешний вид ноутбуков практически не изменится по сравнению с существующими моделями, однако они будут обновлены с более мощными процессорами M3 Pro и M3 Max. Кроме того, Apple оснастит их яркими и энергоэффективными дисплеями на основе технологии miniLED.

14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro получили обновления с чипами M2 Pro и M2 Max в январе 2023 года, поэтому обновляться еще рано. Однако Apple уже применяла подобную практику обновления Mac дважды в течение одного года. Недавние слухи DigiTimes говорят о возможности обновления 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с более энергоэффективными мини-светодиодными дисплеями, что также может означать улучшение производительности дисплея.

При появлении обновленных чипов M3 и новых мини-дисплеев LED MacBook Pro могут значительно увеличить автономное время работы. За пределами этих изменений, не стоит ожидать каких-либо существенных изменений в дизайне ноутбуков MacBook Pro.

Где смотреть презентацию Apple

Трансляцию можно просмотреть на официальном веб-сайте Apple или на YouTube-канале компании. Эта мера под девизом "Scary Fast" ("Страшно быстро") будет проводиться исключительно в онлайн-формате, и поэтому она не предусматривает приглашение представителей СМИ.