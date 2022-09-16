Может превышать стоимость автомобиля: за какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы

Водители в Украине могут получить штрафы за разные нарушения - от грязного номера авто и не пристегнутого ремня до создания аварийной ситуации и езды в нетрезвом виде. Большинство штрафов не превышают 1000 гривен, но есть нарушения, за которые придется выложить довольно крупную сумму.

За что можно получить самые большие штрафы при нарушении ПДД - читайте в материале ниже.

Отсутствие мотошлема, не пристегнутый ремень безопасность, разговоры по мобильному телефону - все это карается штрафом в размере 510 гривен. В такую же сумму обойдется нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок, проезд на красный свет светофора.

Сели за руль и забыли дома права или регистрационный документ на авто - штраф 425 гривен.

Не пропустили скорую помощь, полицию или аварийную службу на дороге - штраф 680 гривен.

За поездки на незарегистрированном автомобиле, без номерного знака или номерами, которые заляпаны грязью - штраф 850 гривен.

Нарушение ПДД, которое привело к аварийной ситуации - 850 гривен.

ДТП, в котором повреждены другие автомобили - штраф 1190 гривен.

За нарушение скоростного режима в населенных пунктах в пределах 20-50 км/в час - 340 гривен, если скорость превышена более чем на 50 км/в час - 1700 гривен.

Самые крупные штрафы

Если водитель создал аварийную ситуацию - штраф в 1445 гривен

Вождение автомобиля без прав - 3400 гривен, такая же сумма штрафа и за то, что водитель уехал с места ДТП.

За передачу авто человеку, у которого нет прав - 3400 гривен. Повторное нарушение - штраф 40800 гривен, лишение прав на 5-7 лет и возможна конфискация транспортного средства.

За вождение авто в нетрезвом состоянии - штраф на 17000 гривен с лишением прав на год.

Если водитель снова сядет за руль после лишения прав и его поймает полиция - штраф составит 20400 гривен.

При повторном нарушении в течение 12 месяцев - штраф в 34000 гривен, лишение прав на 3 года и платное изъятие автомобиля. Или арест на 10 дней.

Если в течение 12 месяцев водитель снова сядет за руль после лишения прав - штраф составит 40800 гривен и его лишат прав на более долгий срок.

В третий раз за такое же нарушение придется заплатить штраф в размере 51000 гривен, водительские права заберут на 10 лет, а автомобиль конфискуют.