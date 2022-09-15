Это возможно: украинцам рассказали, как законно отказаться от повестки

В Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация, соответственно, регулярно осуществляется вручение повесток. Однако, важно знать, что мужчина может на законных основаниях отказаться от повестки.

Как можно законно отказаться от повестки

Украинец может отказаться от повестки, но на это должны быть серьезные основания. Это возможно в следующих случаях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (ФИО другого лица, например);

на повестке нет соответствующей печати военкомата или военного комиссара;

повестку вручает неуполномоченное на это лицо (ТрО или полиция не имеют права вручать повестки).

Как должна выглядеть повестка

В частности, в первую очередь важно внимательно перечитать содержимое документа и убедиться, что повестка адресована именно вам.

Правильно составленная повестка должна содержать:

ФИО получателя;

год рождения и адрес мужчины;

место работы;

вид повестки;

дату, время и адрес, когда и куда необходимо явиться мужчине;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

Отметим, если повестка неверно заполнена, не стоит ее подписывать, то мужчина может отказаться от нее. За отказ никакого наказания нет.

После отказа сотрудник военкомата должен составить соответствующий акт об отказе при свидетелях. Далее акт адресуется в центр комплектования.

Важно знать, что с призывника могут взыскать штраф в размере от 850 до 1700 грн только в случае, если были нарушены правила воинского учета.

Также необходимо знать, что воинский учет не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. В военкомате будет информация о человеке, и при необходимости его могут мобилизовать.

Эксперт говорит, если не встать на воинский учет, возможна уголовная ответственность. За уклонение предусмотрена статья 337 Уголовного кодекса - от 5100 до 8500 грн или исправительные работы до одного года.

Что не является основанием для отказа от повестки

Если у человека "белый" военный билет, в котором лицо определяют непригодным или ограниченно годным к службе. Даже те, кто непригоден к службе, должны прибыть в ТЦК и СП.

В частности, там они должны предоставить соответствующее удостоверение о том, что они исключены с воинского учета, или предоставить документы, подтверждающие исключение из учета, во избежание дополнительных вопросов.

Бывает так, что иногда по состоянию здоровья лицо непригодно к службе вообще, но есть лица, которые непригодны к службе в мирное время и вместе с тем ограниченно годны в военное время. Это означает, что военнослужащий может выполнять штабную или тыловую работу, служить в штабах, комиссариатах.

Также если у потенциально мобилизованного есть пожилые родители или близкие родственники, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе, то вас могут освободить от прохождения военной службы.

Однако в подтверждение таких обстоятельств необходимо предъявить в ТЦК и СП документы, в частности медицинские заключения учреждения здравоохранения.

Идти ли в военкомат, если не ставил подпись в повестке

Нередки случаи, когда повестку вручили, однако призывник за нее не расписывался. Или пришли по адресу проживания потенциального мобилизованного, а его не было дома, и повестку получила жена.

В этом случае важным является факт обязательного личного вручения повестки и с подписью того, кто ее получает. То есть в случае отсутствия уведомления (повестки), обязанности явиться в ТЦК и СП не возникает.

Телефонный разговор также не является надлежащим способом уведомления военнообязанного и такой порядок не предусмотрен законодательством.