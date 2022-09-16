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Може перевищувати вартість автомобіля: за які порушення ПДР в Україні найбільші штрафи

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П'ятниця 16 вересня 2022 19:01
Може перевищувати вартість автомобіля: за які порушення ПДР в Україні найбільші штрафи За які порушення правил дорожнього руху в Україні найбільші штрафи (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Водії в Україні можуть отримати штрафи за різні порушення – від брудного номера авто та не пристебнутого ременя до створення аварійної ситуації та їзди у нетверезому стані. Більшість штрафів не перевищують 1000 гривень, але є порушення, за які доведеться викласти чималу суму.

За що можна отримати найбільші штрафи при порушенні правил дорожнього руху - читайте у матеріалі нижче.

Відсутність мотошолома, не пристебнутий ремінь безпека, розмови мобільним телефоном – все це карається штрафом у розмірі 510 гривень. Таку ж суму обійдеться порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок, проїзд на червоне світло світлофора.

Сіли за кермо та забули вдома права чи реєстраційний документ на авто – штраф 425 гривень.

Не пропустили швидку допомогу, поліцію чи аварійну службу на дорозі – штраф 680 гривень.

За поїздки на незареєстрованому автомобілі, без номерного знака чи номерами, які заляпані брудом – штраф 850 гривень.

Порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварійної ситуації – 850 гривень.

ДТП, у якому пошкоджено інші автомобілі – штраф 1190 гривень.

За порушення швидкісного режиму в населених пунктах у межах 20-50 км/год - 340 гривень, якщо швидкість перевищена більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень.

Найбільші штрафи

Якщо водій створив аварійну ситуацію – штраф у 1445 гривень

Водіння автомобіля без прав – 3400 гривень, така сама сума штрафу і за те, що водій виїхав з місця ДТП.

За передачу авто людині, у якої немає прав – 3400 гривень. Повторне порушення – штраф 40800 гривень, позбавлення прав на 5-7 років та можлива конфіскація транспортного засобу.

За керування авто у нетверезому стані - штраф на 17000 гривень з позбавленням прав на рік.

Якщо водій знову сяде за кермо після позбавлення прав і його зловить поліція – штраф становитиме 20 400 гривень.

При повторному порушенні протягом 12 місяців - штраф у 34000 гривень, позбавлення прав на 3 роки та платне вилучення автомобіля. Або арешт на 10 днів.

Якщо протягом 12 місяців водій знову сяде за кермо після позбавлення прав – штраф становитиме 40800 гривень і його позбавлять прав на більший термін.

Втретє за таке ж порушення доведеться заплатити штраф у розмірі 51000 гривень, водійські права заберуть на 10 років, а автомобіль конфіскують.

До речі, раніше ми писали, що українцям пояснили, як законно відмовитися від повістки.

А також розповідали, що з вересня на кордоні з Польщею запрацювали нові правила перетину авто.

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