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Престижная школа: стало известно, сколько Зеленский тратит на обучение детей

STYLERЖизнь    01.11.2019 - 16:59
Престижная школа: стало известно, сколько Зеленский тратит на обучение детей
Зеленский отдал детей в престижную школу и прилично платит за нее (фото: коллаж РБК-Украина)

Дети Зеленского учатся в престижной школе в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский является счастливым отцом двух детей. 15-летняя Елена и 6-летний сын Кирилл ходят в Новопечерскую школу в Киеве. При этом обучение двоих детей семье Зеленских обходится в 25 тысяч долларов в год. Об этом говорится в программе ЖВЛ.

Стоимость обучения в школе за одного ребенка составляет 12 тысяч долларов. Дочь Зеленского рассказала, что школьники уже привыкли к тому, что она ребенок президента, но иногда дети из младших классов подходят к ней, чтобы сделать селфи.

Зеленский отдал детей в престижную школу и прилично платит за нее (видео: YouTube/ЖВЛ)

При этом сам Владимир Зеленский негативно относится к тому, что журналисты вмешиваются в его частную жизнь.

Напомним, что друг Зеленского Евгений Кошевой в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что президент очень сильно устает, и часто не высыпается.

Ранее сообщалось о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что президент болезненно воспринимает критику в социальных сетях и сильно переживает по этому поводу. При этом Богдан советует Зеленскому не читать информацию в социальных сетях и интернете потому что она искажается.

Мы также писали о том, что в Запорожье заметили кортеж Зеленского. Автомобиль президента сопровождала машина скорой помощи и авто полиции.

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