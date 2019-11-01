Престижная школа: стало известно, сколько Зеленский тратит на обучение детей

Дети Зеленского учатся в престижной школе в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский является счастливым отцом двух детей. 15-летняя Елена и 6-летний сын Кирилл ходят в Новопечерскую школу в Киеве. При этом обучение двоих детей семье Зеленских обходится в 25 тысяч долларов в год. Об этом говорится в программе ЖВЛ.
Стоимость обучения в школе за одного ребенка составляет 12 тысяч долларов. Дочь Зеленского рассказала, что школьники уже привыкли к тому, что она ребенок президента, но иногда дети из младших классов подходят к ней, чтобы сделать селфи.
Зеленский отдал детей в престижную школу и прилично платит за нее (видео: YouTube/ЖВЛ)
При этом сам Владимир Зеленский негативно относится к тому, что журналисты вмешиваются в его частную жизнь.
Напомним, что друг Зеленского Евгений Кошевой в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что президент очень сильно устает, и часто не высыпается.
Ранее сообщалось о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что президент болезненно воспринимает критику в социальных сетях и сильно переживает по этому поводу. При этом Богдан советует Зеленскому не читать информацию в социальных сетях и интернете потому что она искажается.
Мы также писали о том, что в Запорожье заметили кортеж Зеленского. Автомобиль президента сопровождала машина скорой помощи и авто полиции.