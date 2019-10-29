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В Запорожье заметили кортеж Зеленского: в сеть просочилось видео

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 16:29
В Запорожье заметили кортеж Зеленского: в сеть просочилось видео
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

В Запорожье на открытии новой трассы Владимир Зеленский ехал в сопровождении нескольких машин

Владимир Зеленский проинспектировал дорогу Н-08 Борисполь-Запорожье, но ехал он туда в сопровождении кортежа. Так, автомобил главы государства сопровождала машина скорой помощи и автомобиля полиции. Ролик был опубликован на канале Actual Today на Youtube.

Кортеж президента люди заметили на улице Магистральной в Шевченковском районе города Запорожья. Колона двигалась в сопровождении машин скорой помощи и полиции.

Как известно, Зеленский прибыл 29 октября в пгт Розовка на открытие новой дороги: президент за рулем автомобиля принял решение сам проехаться по трассе "Запорожье — Мариуполь".

К слову, ранее президент Зеленский говорил, что даже при наличии его кортежа на дороге, никакие дороги и не перекрывают. Также Зеленский неоднократно говорил, что ездил бы на работу на велосипеде, но ему просто не разрешают из соображений безопасности.

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