Он действительно измучен: Богдан сообщил, что Зеленский устал

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (Фото: president.gov.ua)

Андрей Богдан признался, что советует президенту не читать социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно воспринимает критику в социальных сетях и сильно переживает. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью для издания "Украинская правда".

По словам Андрея Богдана, он советует президенту не читать Facebook, так как там искаженная информация.

"Я более такой привыкший, я иногда говорю ему: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно", - рассказал глава Офиса президента.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (Фото: president.gov.ua)

Он отметил, что Владимир Зеленский сильно измучен, но старается, так как у него много встреч на международном уровне.

"Он сильно за все переживает. Он действительно измучен. Так как он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, который Порошенко даже не снился. Он очень популярный уже в мире человек. Так как есть такая заинтересованность, нужно использовать на благо страны, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжко. Это очень много сил забирает и энергии", - объяснил Андрей Богдан.