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Бомба: Зеленского в Мариуполе накормили халвой (видео)

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 18:47
Бомба: Зеленского в Мариуполе накормили халвой (видео)
Владимир Зеленский в Мариуполе (Коллаж РБК-Украина)

Владимира Зеленского в Мариуполе накормили местной халвой и кефиром

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 октября, посетил инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine, который проводят в Мариуполе. Компанию президенту составил также премьер-министр Украины Алексей Гончарук. После официальных мероприятий Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса, которые угостили президента халвой и кефиром.

Бизнесмены рассказали о своих проектах и угостили Владимира Зеленского халвой в небольших стаканчиках. Как отметили производители, это новый пилотный проект, который называется крем-халва, поэтому она подается в стаканчиках и ее нужно есть ложкой.

Владимир Зеленский отметил, что такая халва очень вкусная и переспросил у производителей, сколько разных вкусов планируется выпускать, так как ему дали попробовать только ванильную.

Следующие деликатесы, которые попробовал Владимир Зеленский – это козий сыр и кефир из козьего молока.

"Бомба!" – похвалив президент продукцию местных фермеров. После беседы с производителем, он спросил у членов своей делегации, можно ли найти средства для развития этого бизнеса.

Владимир Зеленский в Мариуполе (Видео: YouTube/Общественное ТВ Донбасса)

Ранее мы сообщали о том, что президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполе встретили активисты с баннерами, на которых были цитаты президента, которые ранее вызвали возмущение у общественности.

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