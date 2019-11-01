Престижна школа: стало відомо, скільки Зеленський витрачає на навчання дітей

Зеленський віддав дітей в престижну школу і пристойно платить за неї (фото: колаж РБК-Україна)

Діти Зеленського навчаються в престижній школі в Києві

Президент України Володимир Зеленський є щасливим батьком двох дітей. 15-річна Олена та 6-річний син Кирило ходять в Новопечерську школу в Києві. При цьому навчання двох дітей сім'ї Зеленських обходиться в 25 тисяч доларів на рік. Про це йдеться в програмі ЖВЛ.

Вартість навчання у школі за одну дитину становить 12 тисяч доларів. Дочка Зеленського розповіла, що школярі вже звикли до того, що вона дитина президента, але іноді діти з молодших класів підходять до неї, щоб зробити селфі.

Зеленський віддав дітей в престижну школу і пристойно платить за неї (відео: YouTube/ЖВЛ)

При цьому сам Володимир Зеленський негативно ставиться до того, що журналісти втручаються в його приватне життя.

Нагадаємо, що друг Зеленського Євген Кошовий в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що президент дуже сильно втомлюється, і часто не висипається.

Раніше повідомлялося про те, що глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що президент болісно сприймає критику в соціальних мережах і сильно переживає з цього приводу. При цьому Богдан радить Зеленському не читати інформацію в соціальних мережах та інтернеті бо вона спотворюється.

Ми також писали про те, що в Запоріжжі помітили кортеж Зеленського. Автомобіль президента супроводжувала машина швидкої допомоги і авто поліції.