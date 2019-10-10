Пресс-марафон Зеленского: топ самых скандальных и неловких моментов (видео)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Во время пресс-марафона Владимира Зеленского с журналистами случился ряд странных ситуаций

Владимир Зеленский проводит в Киеве многочасовой пресс-марафон в четверг, 10 октября. Во время этого беспрецедентного для Украины и мира мероприятия происходили довольно неординарные события, да и сам президент допускал досадные ошибки.

О самых скандальных ситуациях на пресс-марафоне главы государства - в материале Styler.

Неудобный вопрос о поведении Мендель

Владимира Зеленского попросили рассказать, будет ли каким-то образом наказана его пресс-секретарь за неадекватное поведение с журналситом "Схем" Сергеем Андрушко.

На что предзидент ответил, что Юлия Мендель не будет оштрафована или наказана за инцидент. Кроме того, президент перевел стрелки на Андрушко, который по словам Зеленского часто ведет себя неэтично.

"Я внутренне прощал ему его поведение по отношению ко мне. Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому... Я не думаю, что у Андрушко больше прав, чем у Мендель. Именно потому, что это не впервые (он так повел себя), я ее защищаю", - сказал Зеленский.

Вдова ветверана АТО и пенсионерка "пошли на прорыв"

К Зеленскому пытались прорваться две женщины. Первой стала Тамара Атамась, которая представилась вдовой ветерана АТО. Женщина была сильно возмущена и хотела поговорить с президентом.

Перепалка на пресс-марафоне Зеленского (видео: YouTube/Антонина Белоглазова)

А пенсионерка Нина Мещерякова пришла к Зеленскому с жалобами на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Есть ли тут тот, за кого я голосовала? Услышит ли он меня? Выслушайте меня", - начала кричать женщина.

Зеленский поговорил с женщиной с балкона и пообещал решить ее вопрос.

Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2019

Перепалка на пресс-марафоне Зеленского (видео: twitter.com/radiosvoboda)

Городской сумасшедший призывал против гомосексуализма и проституции

Некий мужчина с большим крестом на шее вылез на стол и призвал Владимира Зеленского прекратить программы поддержки гомосексуализма, легализации проституции и абортов.

Оказалось, что этот седовласый мужчина довольно известный городской сумасшедший, который изображая священника, полюбляет "читать проповеди" в транспорте и других общественных местах.

Пресс-марафон Зеленского пытался сорвать неизвестный (скрин: facebook.com/milan.lelich)

Сыр по 58 грн за килограмм

Президенту задали вопрос, на котором в свое время споткнулся премьер Великобритании Борис Джонсон, потеряв в рейтинге.

Журналист спросил, знает ли президент, сколько стоит в Украине литр молока.

На что Зеленский ответил, что молоко в его семье никто не пьет, но зато он знает, что хлеб стоит от 15 до 24 грн. Президент рассказал, что покупает гречневый хлеб в довольно дорогом маркете по 25 грн. Также иногда заходит туда за вином и сыром к нему.

"Я покупаю сыр, килограм стоит 58 грн, это тот сыр, который я люблю. Это тот сыр, который я могу себе позволить купить", - сказал Зеленский.

Видимо, президент устал и перепутал граммы с килограммами. Так как за 58 грн в Украине можно купить разве что 200 грамм дешевого сыра.

Люблю сыр за 58 гривен, покупаю и могу себе это позволить Опубліковано Украина сейчас Четвер, 10 жовтня 2019 р.

Зеленский оконфузился с сыром за 58 грн (видео: facebook.com/ukrainanow)

Напоследок отметим, что пресс-марафон Владимира Зеленского побил мировой рекорд, став самой длительной пресс-конференцией, которая когда-либо проводилась.