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Пригласили специалистов: Зеленскому на прес-марафоне делают уколы (видео)

STYLERПерсоны    10.10.2019 - 20:55
Пригласили специалистов: Зеленскому на прес-марафоне делают уколы (видео)
Зеленскому на пресс-марафоне делают уколы (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал о своем слабом месте

Владимир Зеленский уже одинадцать часов общается с журналистами на пресс-марафоне, который стартовал в 10:00 в четверг, 10 октября. К президенту за стол подсаживаются группы журналистов, а между сессиями - короткий перерыв.

Президент заметно устал и иногда заговаривается. Так, во время перерыва Владимиру Зеленскому делают уколы в кулуарах заведения для поддержания тонуса голосовых связок. Об этом рассказал сам президент, передают Українські новини.

"Мне делают некоторые процедуры. Если я голос потеряю, вернем", - сказал Зеленский.

Дело в том, что голосовые связки - слабое место главы государства. Но и для человека с абсолютно здоровыми связками многочасовой разговор был бы очень утомительным.

Президент жестом показал, что ему делают уколы. Кроме того, глава государства рассказал, что эта ситуация была предусмотрена. И на мероприятие заранее были приглашены специалисты.

Зеленскому на пресс-марафоне делают уколы (видео: YouTube/Українські новини)

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