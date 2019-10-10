На подпись Зеленскому передали отмену перечня запрещенных к приватизации объектов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект ранее подписал спикер парламента Дмитрий Разумков

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1054-1 "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее одобрил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Так, в пояснительной записке указано, что закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" содержит информацию, которая потеряла актуальность в части наименований органов государственного управления и предприятий, а также не содержит оснований для включения их в перечень, утвержденных этим законом.

Так, документом вносятся изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР 2 октября приняла во втором чтении законопроект №1054-1, за документ проголосовали 250 нардепов.

Напомним, 13 сентября Рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №1054-1. За закон проголосовали 253 нардепа.

Добавим, Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Проектом отменяется статья 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", поскольку она противоречит Конституции Украины, в частности статьям 85 и 89 КУ, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной рады Украины не относится.

Добавим также, 2 сентября президент поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.