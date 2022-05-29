Как преодолеть усталость во время войны: простые действенные советы

Чувствовать усталость и быть не в тонусе в военное время является нормальным, ведь во время боевых действий человек испытывает массу эмоций, происходят смены психологического и физического состояний, нарушается привычный режим дня, еды и сна, что приводит к истощению организма.
Медики объяснили, как проявляется такая усталость и какие способы ее предотвратить.
Об этом передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины
Отмечается, что на сегодняшний день нет никакого специального медикаментозного лечения усталости.
Однако изменение поведения обязательно поможет облегчить симптомы и преодолеть усталость", - говорится в сообщении.
Как проявляется усталость
Чувство обессиливания, когда человек чувствует, что не в состоянии должным образом продолжать работу
Ослабление и отвлечение внимания, снижение способности концентрировать внимание
Ухудшение запоминания информации
Замедление процессов мышления, утрата глубины и критичности мышления
Снижение интереса к работе
Повышенная раздражительность
Сонливость
Отрицательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение уровня артериального давления и частоты пульса
Способы преодолеть усталость
Важно вовремя фиксировать момент усталости и давать себе передышку, менять деятельность. Старайтесь рационально разделять время активности и отдыха
Если вы постоянно чувствуете себя уставшим, обратите внимание на свой сон. Взрослым нужно спать не менее 7 часов
Правильно организуйте режим питания в соответствии с потребностями и энергозатратами
Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек
Не забывайте двигаться. Любая физическая активность (бег, плавание, езда на велосипеде и прочее) взбодрит и даст положительные эмоции
Большое влияние на здоровье оказывают негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь строить взаимоотношения с людьми рядом в атмосфере дружелюбия, порядочности, толерантности и сострадания.