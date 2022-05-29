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Как преодолеть усталость во время войны: простые действенные советы

Фото: какие способы избавиться от чувства усталости (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Чувствовать усталость и быть не в тонусе в военное время является нормальным, ведь во время боевых действий человек испытывает массу эмоций, происходят смены психологического и физического состояний, нарушается привычный режим дня, еды и сна, что приводит к истощению организма.

Медики объяснили, как проявляется такая усталость и какие способы ее предотвратить.

Об этом передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины

Отмечается, что на сегодняшний день нет никакого специального медикаментозного лечения усталости.

Однако изменение поведения обязательно поможет облегчить симптомы и преодолеть усталость", - говорится в сообщении.

Как проявляется усталость

  • Чувство обессиливания, когда человек чувствует, что не в состоянии должным образом продолжать работу
  • Ослабление и отвлечение внимания, снижение способности концентрировать внимание
  • Ухудшение запоминания информации
  • Замедление процессов мышления, утрата глубины и критичности мышления
  • Снижение интереса к работе
  • Повышенная раздражительность
  • Сонливость
  • Отрицательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение уровня артериального давления и частоты пульса

Способы преодолеть усталость

  • Важно вовремя фиксировать момент усталости и давать себе передышку, менять деятельность. Старайтесь рационально разделять время активности и отдыха
  • Если вы постоянно чувствуете себя уставшим, обратите внимание на свой сон. Взрослым нужно спать не менее 7 часов
  • Правильно организуйте режим питания в соответствии с потребностями и энергозатратами
  • Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек
  • Не забывайте двигаться. Любая физическая активность (бег, плавание, езда на велосипеде и прочее) взбодрит и даст положительные эмоции
  • Большое влияние на здоровье оказывают негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь строить взаимоотношения с людьми рядом в атмосфере дружелюбия, порядочности, толерантности и сострадания.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как справиться с ежедневной нагрузкой и не превратиться в амебу, и что может помочь при физическом и эмоциональном выгорании.

Также перед этим эксперты назвали семь полезных методов, как избавиться от постоянного ощущения усталости.

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