Як подолати втому під час війни: прості дієві поради

Відчувати втому і бути не в тонусі у воєнний час є нормальним, адже під час бойових дій людина відчуває масу емоцій, відбуваються зміни психологічного і фізичного станів, порушується звичний режим дня, їжі та сну, що призводить до виснаження організму.
Медики пояснили, як проявляється така втома та які способи її запобігти.
Про це передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України
Зазначається, що на сьогодні немає жодного спеціального медикаментозного лікування втоми.
"Однак зміна поведінки обов'язково допоможе полегшити симптоми та подолати втому", - йдеться в повідомленні.
Як проявляється втома
Почуття знесилення, коли людина відчуває, що не в змозі належним чином продовжувати роботу
Ослаблення і відволікання уваги, зниження здатності концентрувати увагу
Погіршення запам'ятовування інформації
Уповільнення процесів мислення, втрата глибини та критичності мислення
Зниження інтересу до роботи
Підвищена дратівливість
Сонливість
Негативні реакції з боку серцево-судинної системи: підвищення рівня артеріального тиску і частоти пульсу
Способи подолати втому
Важливо вчасно фіксувати момент втоми та давати собі перепочинок, змінювати діяльність. Намагайтеся раціонально розділяти час активності та відпочинку
Якщо ви постійно почуваєтеся втомленим, зверніть увагу на свій сон. Дорослим потрібно спати щонайменше 7 годин
Правильно організуйте режим харчування відповідно до потреб та енергозатрат
Ведіть здоровий спосіб життя. Відмовтесь від шкідливих звичок
Не забувайте рухатися. Будь-яка фізична активність (біг, плавання, їзда велосипедом тощо) збадьорить і дасть позитивні емоції
Великий вплив на здоров'я мають негативні емоції та душевні переживання. Намагайтеся будувати взаємовідносини з людьми поруч в атмосфері доброзичливості, порядності, толерантності та співчуття.