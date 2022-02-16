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Эксперты рассказали, как избавиться от постоянного ощущения усталости

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Среда 16 февраля 2022 07:31
Эксперты рассказали, как избавиться от постоянного ощущения усталости Как избавиться от усталости (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Усталость может не быть признаком какого-то заболевания. Поэтому, как оказалось, нужно просто пересмотреть некоторые свои привычки.

Эксперты назвали семь полезных методов, которые помогут чувствовать себя бодрыми, сообщает Very Well Mind.

Режим сна

Здоровый сон - это вещь, которой не стоит пренебрегать. Поэтому, если вы спите недостаточно, то вскоре почувствуете истощение. Также вы сохраните энергию, если встанете сразу после первого звонка будильника, не дожидаясь повторного.

Белковая пища

Эксперты говорят, что много углеводов могут вызвать скачок сахара в крови, что приводит к сбою. Поэтому важно употреблять достаточно белка.

Уменьшите кофеин и алкоголь

Сократите количество кофеина. Отмечается, что его избыток перевозбуждает нервную систему и лишает вас восстановления во время сна.

Медики советуют отказаться от употребления кофеина за шесть часов перед отходом ко сну.

Эксперты рассказали, как избавиться от постоянного ощущения усталостиКак избавиться от усталости (freepik)

Больше движения

Физическая активность ускорит метаболизм, поднимет настроение и поможет крепче спать.

Специалисты говорят, что на упражнения стоит отводить не менее 150 минут в неделю. К тому же 10-минутная ходьба вверх-вниз по лестнице может наполнить энергией лучше, чем 50 мг кофеина.

Вода

Обезвоживание организма может стать причиной повышенной сонливости, усталости и раздражительности.

Эксперты рассказали, как избавиться от постоянного ощущения усталостиКак избавиться от усталости (freepik)

Развлечения

Важно в выходные отдыхать, уделять внимание развлечениям. Это придаст силы на всю рабочую неделю.

Медитация

Не обязательно часами лежать на коврике, чтобы на вас повлияла медитация. Можно лишь несколько минут побыть в тишине, что благотворно повлияет на мозговую деятельность.

Ранее мы сообщали, что диетолог рассказала, откуда берется хроническая усталость.

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