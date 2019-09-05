У премьера Гончарука обнаружили рекордный долг по коммуналке: все детали

Алексей Гончарук имеет большой долг за коммунальные услуги (коллаж: РБК-Украина)

Коммунальщики подали в суд на семью Алексея Гончарука

На уроженца Черниговщины нового премьер-министра Алексея Гончарука и его родственников несколько раз подавали в суд коммунальные предприятия Чернигова. Семья Гончарука имела долги за услуги по предоставлению горячей воды, газа и других коммунальных услуг.

Об этом пишет издание Следствие.Инфо со ссылкой на судебные приказы Деснянского районного суда Чернигова.

Больше всего Алексей Гончарук, его брат Олег, а также еще одна родственница (имя не называется) задолжали за услуги по предоставлению горячей воды. Это было еще в 2012 и 2014 годах. Тогда суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

А в 2011 и 2015 годах было постановлено выплатить за услуги ЖЭКа 4000 гривен. Свыше 1000 гривен обязали выплатить в 2011 и 2014 годах "Черниговгазу".

Алексей Гончарук (фото: РБК-Украина)

Всего сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составила свыше 21 тысячи гривен.

"Оплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - сказано в сообщении.

Издание обратилось за комментарием к самому премьеру, однако он ответил, что не живет в Чернигове уже 19 лет и пообещал связаться с родственниками по задолженности. Однако после этого Гончарук перестал отвечать на звонки журналистов.

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