Прекрасна та отруйна. У Чорнобилі показали квітку, яку безжально знищують (фото)

5 цікавих фактів про конвалії

Дослівний переклад назви конвалії з латини – лілія долин, що квітне у травні.

Конвалія – це отруйна рослина. Водночас її ефірні олії використовують у медицині та косметології.

Завдяки археологам відомо, що стародавні єгиптяни розводили ці квіти понад дві тисячі років тому.

А ось у Європі конвалії почали розводити лише наприкінці 16-го століття.

Лілія долин має надзвичайно сильний та виразний аромат. Чим і приваблює комах, хоча може опилюватись і сама.

У Чорнобилі показали цвітіння конвалії (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

До речі, худоба наївшись конвалії, гине. У людини при отруєнні конвалією з'являється нудота, запаморочення, судоми. Як перша допомога в цьому випадку дають блювотні засоби й промивають шлунок.

У народній медицині конвалію застосовують при водянці, хворобах серця, епілепсії, хворобах очей, проти лихоманки, головного болю, паралічу, як заспокійливий, сечогінний засіб, при безсонні.

У гомеопатії та ветеринарії використовують конвалію у свіжому вигляді.