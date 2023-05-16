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Прекрасна та отруйна. У Чорнобилі показали квітку, яку безжально знищують (фото)

У Чорнобилі цвітуть конвалії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику у травні щороку цвітуть конвалії. Ці квіти були занесені до Червоної книги України, але потім звідти виключені. Вони, як і раніше, потребують охорони через безжальне знищення.

Цікаві факти про цю рослину розповіли на сторінці заповідника у Facebook.

5 цікавих фактів про конвалії

  • Дослівний переклад назви конвалії з латини – лілія долин, що квітне у травні.
  • Конвалія – це отруйна рослина. Водночас її ефірні олії використовують у медицині та косметології.
  • Завдяки археологам відомо, що стародавні єгиптяни розводили ці квіти понад дві тисячі років тому.
  • А ось у Європі конвалії почали розводити лише наприкінці 16-го століття.
  • Лілія долин має надзвичайно сильний та виразний аромат. Чим і приваблює комах, хоча може опилюватись і сама.

У Чорнобилі показали цвітіння конвалії (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

До речі, худоба наївшись конвалії, гине. У людини при отруєнні конвалією з'являється нудота, запаморочення, судоми. Як перша допомога в цьому випадку дають блювотні засоби й промивають шлунок.

У народній медицині конвалію застосовують при водянці, хворобах серця, епілепсії, хворобах очей, проти лихоманки, головного болю, паралічу, як заспокійливий, сечогінний засіб, при безсонні.

У гомеопатії та ветеринарії використовують конвалію у свіжому вигляді.

Нагадаємо, що в Чорнобилі "засвітився" один із найрозумніших пернатих.

Раніше ми писали, що в Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною.

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