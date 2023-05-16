Прекрасна та отруйна. У Чорнобилі показали квітку, яку безжально знищують (фото)

У Чорнобильському заповіднику у травні щороку цвітуть конвалії. Ці квіти були занесені до Червоної книги України, але потім звідти виключені. Вони, як і раніше, потребують охорони через безжальне знищення.
Цікаві факти про цю рослину розповіли на сторінці заповідника у Facebook.
До речі, худоба наївшись конвалії, гине. У людини при отруєнні конвалією з'являється нудота, запаморочення, судоми. Як перша допомога в цьому випадку дають блювотні засоби й промивають шлунок.
У народній медицині конвалію застосовують при водянці, хворобах серця, епілепсії, хворобах очей, проти лихоманки, головного болю, паралічу, як заспокійливий, сечогінний засіб, при безсонні.
У гомеопатії та ветеринарії використовують конвалію у свіжому вигляді.
Нагадаємо, що в Чорнобилі "засвітився" один із найрозумніших пернатих.
Раніше ми писали, що в Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною.