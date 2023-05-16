Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото)

5 интересных фактов о ландыше

Дословный перевод названия ландыша с латыни – лилия долин, цветущая в мае.

Ландыш –это ядовитое растение. Вместе с тем его эфирные масла используют в медицине и косметологии.

Благодаря археологам известно, что древние египтяне разводили эти цветы более двух тысяч лет назад.

А вот в Европе ландыши начали разводить только в конце 16-го века.

Лилия долин имеет необычайно сильный и выразительный аромат. Чем и привлекает насекомых, хотя может опыляться и сама.

В Чернобыле показали цветение ландышей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Кстати, Скот, наевшись ландыша, погибает. У человека при отравлении ландышем появляется тошнота, головокружение, судороги. В качестве первой помощи в этом случае дают рвотные средства и промывают желудок.

В народной медицине ландыш применяют при водянке, болезнях сердца, эпилепсии, болезнях глаз, против лихорадки, головной боли, паралича, как успокаивающее, мочегонное средство, при бессоннице.

В гомеопатии и ветеринарии используют ландыш в свежем виде.