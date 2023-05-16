Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото)

В Чернобыльском заповеднике в мае ежегодно цветут ландыши. Эти цветы были занесены в Красную книгу Украины, но потом оттуда исключены. Они по-прежнему нуждаются в охране из-за безжалостного уничтожения.
Интересные факты об этом растении рассказали на странице заповедника в Facebook.
Кстати, Скот, наевшись ландыша, погибает. У человека при отравлении ландышем появляется тошнота, головокружение, судороги. В качестве первой помощи в этом случае дают рвотные средства и промывают желудок.
В народной медицине ландыш применяют при водянке, болезнях сердца, эпилепсии, болезнях глаз, против лихорадки, головной боли, паралича, как успокаивающее, мочегонное средство, при бессоннице.
В гомеопатии и ветеринарии используют ландыш в свежем виде.
Напомним, что в Чернобыле "засветился" один из умнейших пернатых.
Ранее мы писали, что в Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим.