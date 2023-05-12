Може повторювати слова. У Чорнобилі "засвітився" один із найрозумніших пернатих (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин та птахів. Вони почуваються тут спокійно та впевнено. Так, на одному з останніх знімків засвітився один із найрозумніших пернатих – ворон.

Його фото поділилися на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про ворона

Ворон (крук) - це один із найрозумніших пернатих. Крук здатний вирішувати складні проблеми, демонструвати імітацію та розуміння. Наприклад, якщо дати птиці твердий сухар і залишити поряд воду, перед вживанням він розмочить їжу.

Ворон може видавати різноманітні звуки. Вчені ідентифікували в нього до 30 різних звуків. Крім того, кракун (стара назва ворона) використовує різні жести для привернення уваги і має здатність їх повторювати.

У Чорнобилі показали ворона (facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаві факти про ворона

Круки дуже корисні птахи, які знищують багатьох шкідливих комах та гризунів, а також виконують у природі санітарні функції.

Ворони – довгожителі. Тривалість життя у дикій природі сягає переважно 23 років, хоча більшість особин, мабуть, вмирає у роки життя. У неволі птахи можуть жити набагато довше.

У ворона є терпіння: якщо очікування перед прийняттям рішення може дати більше, ніж будь-яка дія, він чекатиме.