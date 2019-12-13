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Ученые показали, как выглядели предки украинцев (фото)

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 22:42
Ученые показали, как выглядели предки украинцев (фото)
Предки славян: появились портреты скифов (фото: коллаж РБК-Украина)

Ученные воссоздали внешность предков славян – скифов

Ученые показали, как выглядели представители скифских племен, которые прибыли на территорию Восточной Европы, в том числе и Украины, в VIII-VI веках до н. э. Об этом сообщает Clutch.

Были воссозданы портреты скифского мужчины, женщины и царя Скилура, который жил в 130 - 115/114 гг. до н. э. При правлении Скилура скифское государство простиралось на всей территории степной Тавриды до Днепра и Южного Буга.

Ученые показали, как выглядели предки украинцев (фото)

Царь скифов Скилур (фото: clutch.ua)

Скифы были торговцами и завоевателями. Когда они пришли в Северное Причерноморье, то сразу же прогнали народ киммерийцев, который жил там ранее. У скифских племен было классовое устройство, и оно усиливалось вместе с развитием торговли.

Ученые показали, как выглядели предки украинцев (фото)

Скифский мужчина (фото: clutch.ua)

Кроме того, скифы довольно быстро освоили искусство, поэтому после себя оставили много исторических артефактов. Они создавали много украшений, в том числе и пектораль, и делали предметы, декорированные в зверином стиле.

Ученые показали, как выглядели предки украинцев (фото)

Скифская женщина (фото: clutch.ua)

Скифе всегда изображали животных в движении и сбоку, но с обращенной в сторону зрителя головой. Хотя у скифов не было письменности, и ученым известны только несколько слов этих племен, они внесли весомый вклад в развитие своих территорий, где сейчас находится Украина.

Напомним, что в Борисполе Киевской области археологи обнаружили очень редкий артефакт казацких времен. Археологи обнаружили на месте руин древнерусского замка горн времен второй половины ХVІІ века.

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