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Уникальная находка: в Украине нашли захоронения древних скифов (фото)

STYLERНовости науки    05.12.2019 - 17:52
Уникальная находка: в Украине нашли захоронения древних скифов (фото)
В Кривом Роге археологи нашли захоронения древних скифов (Коллаж РБК-Украина)

Археологи отметили, что найденным предметам не менее четырех тысяч лет

В Кривом Роге на территории крупного промышленного предприятия исследовательская группа обнаружила скифские захоронения бронзовой эпохи. Об этом сообщает издание Krivbass.city.

Раскопки проводились с северной стороны Анновского месторождения, на пути следования железной дороги Северного комбината. Стоит отметить, что это не первые раскопки в этой местности, во время которых были обнаружены археологические находки.

Уникальная находка: в Украине нашли захоронения древних скифов (фото)В этот раз экспедиция из Днепра провела исследование уникальных скифских захоронений. Выяснилось, что в этой местности в эпоху поздней "бронзы" (Около 4 тысяч лет назад) жили древние племена скифов, которые оставили после себя пять курганов. Две насыпи были связаны с ритуальной стороной жизни скифов – там археологи обнаружили фрагменты скелетов, остатки глиняной посуды и предметы быта.

Некоторые находки исследователи отправят в Германию, где будет проведена необходимая экспертиза. По словам археологов, эти пять курганов – это только часть группы з 12 курганов, которые называются "Рядовые могилы".

Раскопки в Анновском карьере и исследования велись и ранее, с 1993 по 2010 год. В 2008 году было найдено несколько уникальных предметов – плавильную печь, в которой плавили не металл, а мул с частицами пород. Во время последних раскопок был обнаружен каменный топорик.

Уникальная находка: в Украине нашли захоронения древних скифов (фото)"В нем настолько ровные грани! Даже в наше время с помощью механических устройств, а тем более вручную, не всегда можно достичь такой точности. Ну просто ювелирная работа", - рассказал главный землеустроитель предприятия Максим Понурок.

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