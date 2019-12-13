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Вчені показали, як виглядають предки українців (фото)

STYLERЖиття    13.12.2019 - 22:42
Вчені показали, як виглядають предки українців (фото)
Предки слов'ян: з'явилися портрети скіфів (фото: колаж РБК-Україна)

Вчені відтворили зовнішність предків слов'ян - скіфів

Вчені показали, як виглядали представники скіфських племен, які прибули на територію Східної Європи, в тому числі і України, у VIII-VI століттях до н. е. Про це повідомляє Clutch.

Були відтворені портрети скіфського чоловіка, жінки і царя Скілура, який жив у 130 - 115/114 рр. до н. е.. За правління Скілура скіфське держава простягалася на всій території степової Тавриди до Дніпра і Південного Бугу.

Вчені показали, як виглядають предки українців (фото)

Цар скіфів Скілур (фото: clutch.ua)

Скіфи були торговцями і завойовниками. Коли вони прийшли в Північне Причорномор'я, то одразу ж прогнали народ кіммерійців, який жив там раніше. У скіфських племен було класовий устрій, і він посилювався разом з розвитком торгівлі.

Вчені показали, як виглядають предки українців (фото)Вчені показали, як виглядають предки українців (фото)

Скіфський чоловік (фото: clutch.ua)

Крім того, скіфи досить швидко освоїли мистецтво, тому після себе залишили багато історичних артефактів. Вони створювали багато прикрас, в тому числі і пектораль, і робили предмети, оформлені у звіриному стилі.

Вчені показали, як виглядають предки українців (фото)Вчені показали, як виглядають предки українців (фото)

Скіфська жінка (фото: clutch.ua)

Скіфі завжди зображували тварин в русі і збоку, але з оберненою у бік глядача головою. Хоча у скіфів не було писемності, і вченим відомі лише кілька слів цих племен, вони внесли вагомий внесок в розвиток своїх територій, де зараз знаходиться Україна.

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