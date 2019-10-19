Предала любовь ради богатства и титула: Меган Маркл попала в громкий скандал

Меган Маркл удалось женить на себе принца Гарри и родить ему сына, однако некоторые считают, что герцогиня сделала это вовсе не по любви. Об этом рассказал экс-возлюбленный Меган.

Еще три года назад герцогиня Сассекская играла в сериале "Форс-мажоры" и даже мечтать не могла о том, что ее сердце покорит принц Гарри, который на то время был достаточно ветренен.

Как только Меган повстречала Гарри, сразу поняла, что влюбилась, и это вынудило ее расстаться с возлюбленным Пирсом Морганом, который работал журналистом.

Он был оскорблен таким отношением и заявил, что Меган предала любовь ради богатства и титула. Однако так ли это на самом деле?

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Больше года влюбленные умудрялись скрывать свою связь от общественности, что свидетельствует о том, что актриса не стала извлекать выгоду и строить популярность на отношениях с принцем.

Неожиданностью для всех стала женитьба, ведь даже родные Гарри относились к Меган, как к очередному увлечению. Единственным, кто поддержал брата, был принц Уильям. Потом его сторону заняла и королева.

При этом отношения в семье герцогов Сассекских находятся под постоянным прицелом общественности. Меган критикуют за слишком резкий нрав, нетактичные отношения с персоналом, неграмотность, неумение вести себя в обществе и прочие проколы, которые она допускает случайно или намеренно. Однако даже эта информация подлежит сомнениям.