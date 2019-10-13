ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл совершила настоящий подвиг ради принца Гарри: все подробности

STYLERПерсоны    13.10.2019 - 14:34
Меган Маркл совершила настоящий подвиг ради принца Гарри: все подробности
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Друзья принца Гарри крайне лестно отзываются о Меган Маркл

Меган Маркл, которая в последнее время довольно часто подвергается критике со стороны общественности, является не такой уж и плохой, как пытаются показать газеты. Об этом заявил друг герцогов Сассекских, передает The Sun.

42-летний известный игрок в поло из Аргентины, Начо Фигерас поделился на телепередаче The Ellen Show о том, как сейчас непросто живется королевской паре из-за обвинений со стороны СМИ.

Меган Маркл совершила настоящий подвиг ради принца Гарри: все подробностиМеган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Начо сказал: "Я буду защищать своих друзей до конца, потому что они меняют мир, и мы все должны их поддерживать и помогать, а не критиковать. Давайте быть друг к другу добрее".

Кроме того, Меган Маркл очень любит своего супруга, что было заметно с самого начала их отношений, поскольку она не раздумывая отказалась от всего, что у нее было, ради жизни с Гарри.

Как минимум, герцогине пришлось оставить позади актерскую карьеру, закрыть свою личную Instagram-страничку и сайт The Tig.

"Она замечательная девушка, совершенно потрясающая - она бросила все, что у нее было, чтобы выйти замуж за любимого. Никто не знает, насколько это было тяжело. Я их обожаю! Они хорошие люди", - добавил Начо.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.

Мы писали, что Меган Маркл показала стройные ноги на встрече со студентами в Африке.

Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло Видел ее страдания: принц Гарри подал в суд на журналистов из-за Меган Маркл
Новости Украины принц Гарри
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь