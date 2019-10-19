Зрадила кохання заради багатства та титула: Меган Маркл потрапила в гучний скандал

Меган Маркл вдалося одружити на собі принца Гаррі і народити йому сина, проте деякі вважають, що герцогиня зробила це зовсім не по любові. Про це розповів екс-коханець Меган.

Ще три роки тому герцогиня Сассекська грала в серіалі "Форс-мажори" і навіть мріяти не могла про те, що її серце підкорить принц Гаррі, який на той час був досить гулящим.

Як тільки Меган зустріла Гаррі, відразу зрозуміла, що закохалася, і це змусило її розлучитися з коханим Пірсом Морганом, який працював журналістом.

Він був ображений таким ставленням і заявив, що вона зрадила кохання заради багатства і титулів. Проте чи так це насправді?

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Більше року закохані примудрялися приховувати свій зв'язок від громадськості, що свідчить про те, що актриса не стала отримувати вигоду і будувати популярність на відносинах із принцем.

Несподіванкою для всіх стало одруження, адже навіть рідні Гаррі ставилися до Меган, як до чергового захоплення. Єдиним, хто підтримав брата, був принц Вільям. Потім його бік зайняла і королева.

При цьому відносини в родині герцогів Сассекських знаходяться під постійним прицілом громадськості. Меган критикують за надто різкий характер, нетактичні відносини з персоналом, неграмотність, невміння вести себе в суспільстві та інші проколи, які вона допускає випадково або навмисно. Однак навіть ця інформація підлягає сумнівам.