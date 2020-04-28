Праздники в мае 2020 в Украине: полный список

Май в 2020 году в Украине будет богат на праздничные и выходные дни. В первой декаде месяца украинцы получат сразу два дополнительных выходных дня – 1 и 11 мая. Всего в мае будет 12 выходных дней, а рабочих будет 19.

1 мая, в пятницу, украинцы получат дополнительный выходной в честь Дня Труда. Таким образом, первые майские выходные будут длинными – с 1 по 3 мая. Следующий дополнительный выходной – в понедельник, 11 мая. Этот день станет выходным, так как день 9 мая выпадает на субботу.

Кроме того, в мае будут отмечать такие праздники:

1 мая – День труда

3 мая - Всемирный день печати, День кондитера

5 мая – Международный день акушерства

7 мая - День радио

8 мая - День памяти и примирения, посвящен жертвам Второй мировой войны

9 мая - День Победы, День победы над нацизмом во Второй мировой войне

10 мая – День матери

12 мая – Всемирный день медицинских сестер

15 – Международный день семьи

16 мая - День Европы в Украине

17 мая - День памяти жертв политических репрессий, Всеукраинский день работников культуры, День науки, День молодежных и детских общественных организаций

18 мая - Международный день музеев, День борьбы за права крымскотатарского народа

20 мая - День работников банков, День метеоролога, Всемирный день травматологов

21 мая – День вышиванки

23 мая – День морской пехоты

25 мая - День филолога

28 мая - День пограничника

29 мая – Международный день миротворцев

30 мая - День работников издательств и полиграфии

31 мая – День химика, Всемирный день без табака

Напомним, ранее мы сообщали о том, как на майские праздники в Украине будут работать ПриватБанк и Новая почта.