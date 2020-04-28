Свята в травні 2020 в Україні: повний список

У травні українці отримають додаткові вихідні і будуть відзначати День матері
Травень у 2020 році в Україні буде багатий на святкові та вихідні дні. У першій декаді місяця українці отримають відразу два додаткових вихідних дні – 1 та 11 травня. Всього в травні буде 12 вихідних днів, а робочих буде 19.
1 травня, у п'ятницю, українці отримають додатковий вихідний в честь Дня Праці. Таким чином, перші травневі вихідні будуть довгими – з 1 по 3 травня. Наступний додатковий вихідний буде в понеділок, 11 травня. Цей день стане вихідним, оскільки день 9 травня випадає на суботу.
1 травня – День праці
3 травня - Всесвітній день друку, День кондитера
5 травня – Міжнародний день акушерства
7 травня - День радіо
8 травня - День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни
9 травня - День Перемоги, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
10 травня – День матері
12 травня – Всесвітній день медичних сестер
15 – Міжнародний день сім'ї
16 травня - День Європи в Україні
17 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, Всеукраїнський день працівників культури, День науки, День молодіжних та дитячих громадських організацій
18 травня - Міжнародний день музеїв, День боротьби за права кримськотатарського народу
20 травня - День працівників банків, День метеоролога, Всесвітній день травматологів
21 травня – День вишиванки
23 травня – День морської піхоти
25 травня - День філолога
28 травня - День прикордонника
29 травня – Міжнародний день миротворців
30 травня - День працівників видавництв та поліграфії
31 травня – День хіміка, Всесвітній день без тютюну
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як на травневі свята в Україні будуть працювати ПриватБанк та Нова пошта.