Праздник на пороге: медики сделали важное предупреждение

Новогодние праздники не за горами и по традиции дети будут получать от взрослых подарки в виде конфет и сладостей. Не стоит забывать в это время о правильном питании и рационе. Такой совет дали на странице Министерства здоровья Украины в Facebook.

Постоянное употребление сладостей в пищу ведет к ожирению, диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. К слову, ни для кого не секрет, что магазинные сладости напичканы сахаром.

Советы от МОЗ:

Старайтесь ограничить сахар по максимуму в рационе. Оставьте лишь 5% от общего суточного калоража. Это примерно стакан фруктового сока или пять ложек сахара.

Старайтесь заменять конфеты полезными сладостями. Это могут быть сухофрукты, пастила, натуральный зефир, смузи или фрукты.

Если ребенок отказывается от полезного десерта - предлагайте дальше. Не теряйте надежду.

Не поите ребенка пакетированными соками, в них много сахара.

Старайтесь готовить пищу самостоятельно, красиво украшайте ее, избегайте магазинной выпечки, которая содержит трансжиры.

Готовьте дома с детьми домашние десерты. Кроме того, занятия кулинарией сближают.

Как мы ранее писали, Уляна Супрун рассказала, что самые плохие подарки детям на Новый год - это сладости. По ее словам, во время праздников дети и так мало двигаются, а конфеты и шоколад могут привести к еще более нежелательным последствиям.