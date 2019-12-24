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Праздник на пороге: медики сделали важное предупреждение

Новости » Жизнь   

В Министерстве охраны здоровья напомнили о вреде сладостей

Новогодние праздники не за горами и по традиции дети будут получать от взрослых подарки в виде конфет и сладостей. Не стоит забывать в это время о правильном питании и рационе. Такой совет дали на странице Министерства здоровья Украины в Facebook.

Постоянное употребление сладостей в пищу ведет к ожирению, диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. К слову, ни для кого не секрет, что магазинные сладости напичканы сахаром.

Советы от МОЗ:

  • Старайтесь ограничить сахар по максимуму в рационе. Оставьте лишь 5% от общего суточного калоража. Это примерно стакан фруктового сока или пять ложек сахара.
  • Старайтесь заменять конфеты полезными сладостями. Это могут быть сухофрукты, пастила, натуральный зефир, смузи или фрукты.
  • Если ребенок отказывается от полезного десерта - предлагайте дальше. Не теряйте надежду.
  • Не поите ребенка пакетированными соками, в них много сахара.
  • Старайтесь готовить пищу самостоятельно, красиво украшайте ее, избегайте магазинной выпечки, которая содержит трансжиры.
  • Готовьте дома с детьми домашние десерты. Кроме того, занятия кулинарией сближают.

Как мы ранее писали, Уляна Супрун рассказала, что самые плохие подарки детям на Новый год - это сладости. По ее словам, во время праздников дети и так мало двигаются, а конфеты и шоколад могут привести к еще более нежелательным последствиям.

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