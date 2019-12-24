Праздник на пороге: медики сделали важное предупреждение

В Министерстве охраны здоровья напомнили о вреде сладостей
Новогодние праздники не за горами и по традиции дети будут получать от взрослых подарки в виде конфет и сладостей. Не стоит забывать в это время о правильном питании и рационе. Такой совет дали на странице Министерства здоровья Украины в Facebook.
Постоянное употребление сладостей в пищу ведет к ожирению, диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. К слову, ни для кого не секрет, что магазинные сладости напичканы сахаром.
Советы от МОЗ:
Как мы ранее писали, Уляна Супрун рассказала, что самые плохие подарки детям на Новый год - это сладости. По ее словам, во время праздников дети и так мало двигаются, а конфеты и шоколад могут привести к еще более нежелательным последствиям.