Свято на порозі: медики зробили важливе попередження

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про шкоду солодощів
Новорічні свята не за горами і за традицією діти будуть отримувати від дорослих подарунки у вигляді цукерок і солодощів. Не варто забувати в цей час про правильне харчування і раціон. Таку пораду дали на сторінці Міністерства здоров'я України у Facebook.
Постійне вживання солодощів у їжу веде до ожиріння, діабету, захворювань серцево-судинної системи. До речі, ні для кого не секрет, що магазинні солодощі напхані цукром.
Поради від МОЗ:
Як ми раніше писали, Уляна Супрун розповіла, що найгірші подарунки дітям на Новий рік - це солодощі. За її словами, під час свят діти і так мало рухаються, а цукерки і шоколад можуть призвести до дуже небажаних наслідків.