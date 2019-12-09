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Когда поставить новогоднюю елку: названы благоприятные дни

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 14:04
Когда поставить новогоднюю елку: названы благоприятные дни
Новогоднюю елку лучше всего поставить 22 декабря (фото: pixabay.com)

Новогоднюю елку лучше всего украсить и поставить в дом в определенные дни

Когда поставить елку на Новый год. Этот вопрос волнует практически всех украинцев, ведь до Нового года осталось совсем немного, а праздничные хлопоты и ажиотаж уже начались. По восточной науке фэншуй есть определенные благоприятные дни, когда украсить и внести в дом лесную красавицу лучше всего. Об этом пишут Факты ICTV.

Лучше всего нарядить новогоднее дерево - 22 декабря. Это день зимнего солнцестояния и очень благоприятный для всех начинаний.

Очень хорошей датой для установки зеленой красотки является также канун католического Рождества, а именно 24 декабря, так как 25 декабря все католики уже празднуют главный зимний праздник.

Несмотря на все советы, вы можете поставить елку в любой день декабря или тогда, когда будет настроение. Не стоит забывать, что многие украинцы из-за праздничных хлопот делают это уже 31 декабря, непосредственно перед тем, как сесть за стол.

Как мы ранее сообщали, новогодняя елка может стать не только основным атрибутом главного зимнего праздника, но и олицетворением невиданной роскоши. Так, в Испании установили самую дорогую в мире рождественскую хвойную красавицу, стоимость которой составила 14 миллионов долларов.

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