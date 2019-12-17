Супрун назвала самые вредные детские подарки на Новый год

Уляна Супрун рассказала о сладостях (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун сообщила, что не стоит дарить детям на новогодние праздники сладости

Уляна Супрун рассказала, что самые плохие подарки детям на Новый год - это сладости. По ее словам, во время праздников дети и так мало двигаются, а конфеты и шоколад могут привести к еще более нежелательным последствиям. Эксперт уверяет, на затяжные праздники начинается настоящая сахарная бомбардировка. Об этом Супрун написала на своей Facebook-странице.

Большое употребление сахара приводит к набору веса, ожирению, портит зубы, приводит к диабету, а иногда даже к раку. От сладостей сильно страдает микрофлора кишечника, а если конфетами заменять полноценные приемы пищи - это может создать недостаток витаминов, микроэлементов и питательных веществ в организме.

В результате исследований выяснилось, что украинские дети употребляют очень много сладкого, особенно подростки. Норма сахара для взрослого человека в день 25 граммов - дети употребляют почти в два раза больше.

Супрун рассказала, сколько сахара должно быть в рационе ребенка, чтобы это не вредило его здоровью.

Национальная служба здоровья Великобритании рекомендует: для детей 4-6 лет - до 19 граммов в день, для детей 7-10 лет - до 24 граммов в день, детям старше 11 лет и взрослым рекомендуют до 30 граммов в день. Если ребенок младше четырех лет - лучше вообще не давать ему сладости.

Заменители сахара тоже очень вредны, несмотря на пиар и тренд. Если вы хотите порадовать ребенка - не обязательно покупать ему сладости, лучше сходите с ним на выставку или праздник, либо просто проведите вместе время.

Старайтесь выбирать в качестве десертов - фрукты, сухофрукты или пастилу.