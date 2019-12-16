Как выбрать новогоднюю елку без вреда: Супрун дала советы

Уляна Супрун рассказала о елках (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун поделилась советами, как правильно выбрать праздничное дерево к Новому году

Уляна Супрун рассказала, как правильно выбрать новогоднюю елку и не навредить окружающей среде. Бывшая и.о министра здравоохранения напомнила, что не все елки, которые продаются на елочных базарах, имеют документы. Некоторые деревья рубят незаконно и они относятся к так называемому "теневому рынку".

В 2016 году организация WWF в Украине провела исследование рынка елок в городах Украины и выявила ряд нарушений. Во многих городах даже на легальных рынках не существовало елок с бирками, в частности было зафиксировано множество нелегальных точек продажи. Волонтеры, проводившие исследования, определили, что подавляющее большинство деревьев были "сомнительного происхождения."

Как выбрать легальную елку:

Все легальные новогодние елки при продаже маркируются этикетками или специальными бирками-стяжками. На них указан индивидуальный номер и штрих-код дерева, который заносится в Систему электронного учета древесины. Такие этикетки и бирки разрываются при попытке их переклеить, поэтому использовать их повторно невозможно. Важно, чтобы эти бирки находились на деревьях, а не в карманах продавцов.

Проверить происхождение елки можно с помощью кода с этикетки или бирки. Это можно сделать на сайте OPEN.UKRFOREST.COM или скачать приложение на телефон yalynka.info. если информации нет - елку срубили незаконно.

После использования не выбрасывайте елку на помойку. Ведь после праздников улицы и места продажи превращаются в "елочные кладбища". В столице принимают деревья в специальных пунктах переработки. Например, в прошлом году для этого было открыто 15 пунктов. В них деревья перерабатывают на стружку в специальном измельчители. Такую стружку можно использовать для сжигания в твердотопливных котлах, как утеплители или удобрение для городских насаждений.

Также елки едят животные в зоопарках. В прошлом году волонтеры возили елки в зоопарк "Межигорье".

Многие люди выбирают искусственные елки, как менее вредную для окружающей среды альтернативу живым елкам. И это может быть хороший выбор в случае, если это качественная елка и ею можно пользоваться довольно долго, а после использования сдать на переработку.

Поэтому, если у вас есть искусственное дерево, вам нужно будет использовать его не менее 10 лет, чтобы его влияние на окружающую среду был примерно таким же как от настоящей елки, которую после использования правильно утилизировали.

Не забывайте еще про один вариант - елка в горшке!

Как выбрать такую ​​елку: