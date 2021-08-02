Праздник Ильи-пророка 2021: самые красивые поздравления в открытках, стихах и СМС

День Ильи-пророка украинцы отмечают сегодня, 2 августа. Этого святого приравнивают к Николаю Чудотворцу, поскольку он также совершал чудеса.
Наша редакция подобрала для вас самые красивые поздравления в открытках, стихах и СМС.
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Август светом озаряет,
Прочь с души сгоняя тень,
Ее светом наполняет,
Светлый праздник — Ильин день!
Позволь же мне тебя поздравить,
И промолвить пару слов,
Светлой радости оставить
На много будущих годов!
Просто будь счастливым, добрым,
Побеждай любой порок,
Будь прекрасным, сильным стойким,
Как великий Илия-пророк!
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Святым пророком был Илья,
В молитве дождь просил у Бога,
Предшественником был Христа,
Великим стал пророком.
Желаю счастья и добра,
Любви, тепла в сердцах и мира,
Чтоб Божье Слово вам всегда
Плод в жизни приносило.
Плод духа: радость, мир, любовь,
Долготерпение и благость.
Пусть наполняет вера вас,
Праведность и святость!
***
День Ильин и осень на пороге.
И свежо бывает по утрам.
Не забыть о вере и о Боге,
Жить в добре желаю нынче вам!
Пусть Илья всю нечисть уничтожит,
На нее грозу свою нашлет.
А добро для вас он приумножит,
От тревог и всех забот спасет!
***
Духовность, вера, возрожденье
Спасают мир от темноты.
Господь великим провиденьем
Ведёт нас к истинам простым.
С особым днём Ильи пророка!
Пусть в каждом доме будет хлеб,
Никто не будет одиноким,
В грехах никто не будет слеп.
В семью придёт навечно радость,
Покой поселится в сердцах.
Нам помнить нужно этот праздник
И почитать Илью в церквах.
***
Ливни стучат по крышам.
Как небо гремит, слышишь?
Такая же, как и всегда
В день Ильин гроза.
Теперь уж уходит лето…
Пролетело, словно комета.
Желаю, чтоб эта осень
Принесла все, что ты попросишь.
***
Поздравляю вас с Днем Пророка Ильи. Желаю, чтобы в вашей душе всегда царила любовь и лето, и вы всегда были молодыми. Пусть все дела спорятся, и удача сопутствует вам во всех начинаниях!
В Ильин День хочу пожелать вам радости и хорошего настроения. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а ваши родные никогда не будут знать горестей и болезней. Храни Вас Бог!
В Ильин День желаю вам достатка, радости и благополучия в семье! Пусть ничто и никогда вас не пугает, и вы молниеносно добивались всех своих стремлений. Будьте здоровы и успешны!
Всех верующих людей с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, дурных мыслей и плохих поступков!
Поздравления в открытках
Напомним, эти молитвы на Ильин день исполнят самые заветные желания, привлекут деньги и любовь.
Мы также писали о том, что строго запрещено делать на Ильин день.