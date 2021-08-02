Свято Іллі-пророка 2021: найкрасивіші привітання в листівках, віршах і СМС

День Іллі-пророка українці відзначають сьогодні, 2 серпня. Цього святого прирівнюють до Миколая Чудотворцю, оскільки він також здійснював чудеса.
Наша редакція підібрала для вас найкрасивіші привітання в листівках, віршах і СМС.
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Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
з близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
ніжної осені бажаю.
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Святий Ілля біди проганяє,
І від вірян відкидає,
Все зле блискавкою вражає!
З Днем Іллі вітаємо,
многая літа бажаємо,
Хай вдома буде повна чаша,
І квітне життя ваше!
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В День Іллі зичу любові
потужних перемог,
А головне — міцнющого здоров’я
Нехай ваш дім хранить Бог!
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Вітаю вас з Днем Пророка Іллі. Бажаю, щоб у вашій душі завжди панувала любов і літо, і ви завжди були молодими. Нехай всі справи йдуть на лад, і удача супроводжує вам у всіх починаннях!
В Ільїн День хочу побажати вам радості та гарного настрою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно, а ваші рідні ніколи не знатимуть смутку і хвороб. Бережи вас Бог!
В Ільїн День бажаю вам достатку, радості і щастя в родині! Нехай ніщо і ніколи вас не лякає, і ви блискавично домагалися всіх своїх прагнень. Будьте здорові і успішні!
Всіх вірян з Ільїним днем! Бажаю, щоб пророк Ілля оберігав вас від згубних звичок, неправильних рішень, поганих думок і поганих вчинків!
Нагадаємо, ці молитви на Ільї виконають найзаповітніші бажання, привернуть гроші і любов.
Ми також писали про те, що строго заборонено робити на Ільї.