День Ильи-пророка 2 августа: что строго запрещено делать в праздник
День Ильи-пророка украинцы отметят уже 2 августа. Этого святого приравнивают к Николаю Чудотворцу, ведь он также совершал чудеса. Многие знают о главном запрете праздника - купании в водоемах после этого дня, но есть и другие ограничения.
Про запреты, приметы, важные обычаи праздника - читайте ниже в нашем материале.
Илья прославился своими пророчествами, также он низводил огонь с небес, молитвами мог призывать дождь, однажды воскресил мертвого отрока, а также разделил реку Иордан.
В конце своего земного пути Илья живым отправился на небо на огненной колеснице, в которую было запряжено четыре белых коня.
Самые строгие запреты праздника
Купаться в открытых водоемах в этот день и после него. В народе верили, что Илья бросил в воду ледышку. Раньше этот день знаменовал конец лета, а значит и купаний.
По другому преданию, когда Илья уносился в небо на колеснице, с копыта лошади упала подкова в воду и охладила ее. Поэтому, покупавшись в этот день, можно простудиться.
По другой версии, с этого времени вода начинает "цвести", что также чревато болезнями.
Еще люди верили, что в ночь на 2 августа у водоемов собирается нечистая сила - водяные, русалки, черти, которые могут затянуть купающихся в воду.
Ловить рыбу в этот день тоже запрещается.
Работать в поле. Считается, что любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство.
Стоять под деревом, кричать и ругаться, иначе вас может сразить молнией. От удара молнии в этот день может пострадать непокаявшийся грешник.
Останавливаться и стоять на перекрестках - верили, что там собирается разная нечисть.
Ругаться, сквернословить, дебоширить, злоупотреблять спиртным.
Что нужно сделать в праздник и накануне
Сходите в церковь на богослужение в этот день, а после соберите семью за праздничным обедом.
До праздника нужно успеть защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.
Молодые девушки на Ильи молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбы.
Проведите этот день с хорошими мыслями, делайте добро, тогда Илья-пророк вас отблагодарит хорошим урожаем, процветанием и благосостоянием.
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