Эти молитвы на Ильин день исполнят самые заветные желания, привлекут деньги и любовь

Пророк Илья, живший в девятом веке, прославился своими делами - он сотворял чудеса, низводил с неба огонь, воскрешал мертвых и разделял реки. Праздник, посвященный Илье-пророку приравнивается по величию с днем Николая Чудотворца. Илье молятся о деньгах, любви, здоровье.

Как правильно попросить помощи у грозного пророка, который по преданию еще при жизни вознесся на небо на огненной колеснице - читайте ниже в нашем материале.

К Илье-пророку обращаются, чтобы попросить:

помощи в делах и начинаниях;

помощи в работе;

о здравии;

о хорошем урожае;

о нахождении хорошего спутника жизни;

о помощи в налаживании личной жизни;

о защите семьи от ссор.

Обряд и молитва на деньги

Возьмите монету номиналом в 5 копеек (гривен) и прочтите над ней специальную молитву.

Илья щедрый, расщедрись, достатком и богатством для моего рода одарись. Есть у меня пятак неразменный, пусть тот пятак народит мне не одну десятку, твои десятки народят мне денежные достатки. Нищету и неудачу Перун Громовержец уволок, а достаток и Удачу моему роду Илья Пророк приволок.

Молитва Илье о помощи

О, святой пророк Божий Илия. Помолись за меня, раба (у) Божьего (ю) (имя), перед Господом Богом, чтобы простил Он грехи, мною совершенные, и избавил меня от мучений на земле и на Суде страшном. Возношу я молитву тебе и прошу о помощи в деле всяком и в борьбе с искушениями грешными. Помоги обрести покой да защити меня от зла и недоброжелателей. Поклоняюсь я тебе и Царю Небесному, надеюсь на помощь твою. Аминь.

Молитва о здравии

Далеко за океаном остров стоит, на этом острове Илья Пророк с Ангелами сидит. Посланцы Божьи стрелы пускают, от меня, раба (ы) Божьего (й) (имя), недуги отгоняют. Аминь.

Это важно:

Обращаясь к Святому Илье, необходимо верить в то, что он обязательно услышит вас и откликнется на вашу просьбу.