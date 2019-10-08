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Праздник 8 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 06:07
Праздник 8 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы
8 октября 2019: какой сегодня праздник (фото: pixabay.com)

Сегодня день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского

Какой сегодня праздник. 8 октября православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Праздник 8 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы

Сергий Радонежский (фото с открытых источников)

Что отмечают 8 октября

Сегодня в Украине юристы отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того, в этот день нужно поздравлять всех Сергеев.

Приметы в этот день

  • Если 8 октября хорошая погода, то она продлится три недели.
  • Если первый снег выпадет на Сергия Радонежского, то зима наступит через 40 дней.
  • Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.
  • Пришел Сергий - руби капусту.

Праздник 8 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы

В этот день рубили капусту (фото: pixabay.com)

Что делали крестьяне в этот день

С началом первых заморозков крестьяне старались засолить капусту. Ее шинковали и квасили целыми кочанами.

Кроме того, у людей был еще обычай забивать кур в этот день для продажи.

В те времена куриный бульон был одним из самых доступных и эффективных "лекарств", с помощью которого лечили простудные и другие заболевания.

Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса.

Ранее мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в октябре.

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