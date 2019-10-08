Праздник 8 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы

Сегодня день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского
Какой сегодня праздник. 8 октября православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.
Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.
Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.
Сергий Радонежский (фото с открытых источников)
Сегодня в Украине юристы отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того, в этот день нужно поздравлять всех Сергеев.
В этот день рубили капусту (фото: pixabay.com)
С началом первых заморозков крестьяне старались засолить капусту. Ее шинковали и квасили целыми кочанами.
Кроме того, у людей был еще обычай забивать кур в этот день для продажи.
В те времена куриный бульон был одним из самых доступных и эффективных "лекарств", с помощью которого лечили простудные и другие заболевания.
Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса.
Ранее мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в октябре.