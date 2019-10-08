Праздник 8 октября: что нельзя делать сегодня, все приметы

8 октября 2019: какой сегодня праздник (фото: pixabay.com)

Сегодня день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского

Какой сегодня праздник. 8 октября православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Сергий Радонежский (фото с открытых источников)

Что отмечают 8 октября

Сегодня в Украине юристы отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того, в этот день нужно поздравлять всех Сергеев.

Приметы в этот день

Если 8 октября хорошая погода, то она продлится три недели.

Если первый снег выпадет на Сергия Радонежского, то зима наступит через 40 дней.

Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.

Пришел Сергий - руби капусту.

В этот день рубили капусту (фото: pixabay.com)

Что делали крестьяне в этот день

С началом первых заморозков крестьяне старались засолить капусту. Ее шинковали и квасили целыми кочанами.

Кроме того, у людей был еще обычай забивать кур в этот день для продажи.

В те времена куриный бульон был одним из самых доступных и эффективных "лекарств", с помощью которого лечили простудные и другие заболевания.

Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса.

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