Свято 8 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Сьогодні день преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького
Яке сьогодні свято. 8 жовтня православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського. Його називають чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.
Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.
Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького було спасіння власної душі.
Сергій Радонезький (фото з відкритих джерел)
Сьогодні в Україні юристи відзначають своє професійне свято. Крім того, в цей день потрібно вітати всіх Сергіїв.
У цей день рубали капусту (фото: pixabay.com)
З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкувати і квасили цілими качанами.
Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.
В ті часи курячий бульйон був одним з найбільш доступних та ефективних "ліків", за допомогою яких лікували простудні та інші захворювання.
Селянські урочистості обов'язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м'яса.
Раніше ми писали про те, скільки будуть відпочивати українці в жовтні.