Свято 8 жовтня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

8 жовтня 2019: яке сьогодні свято (фото: pixabay.com)

Сьогодні день преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького

Яке сьогодні свято. 8 жовтня православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського. Його називають чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читання божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького було спасіння власної душі.

Сергій Радонезький (фото з відкритих джерел)

Що відзначають 8 жовтня

Сьогодні в Україні юристи відзначають своє професійне свято. Крім того, в цей день потрібно вітати всіх Сергіїв.

Прикмети в цей день

Якщо 8 жовтня хороша погода, то вона триватиме три тижні.

Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.

Якщо перший сніг буде сухим, значить, літо буде хорошим.

Прийшов Сергій - рубай капусту.

У цей день рубали капусту (фото: pixabay.com)

Що робили селяни в цей день

З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкувати і квасили цілими качанами.

Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.

В ті часи курячий бульйон був одним з найбільш доступних та ефективних "ліків", за допомогою яких лікували простудні та інші захворювання.

Селянські урочистості обов'язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м'яса.

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