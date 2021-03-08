Праздник 8 марта: самые милые поздравления в стихах для женщин

Милые и нежные поздравления в стихах и сообщениях на 8 марта всегда доставят радость вашим знакомым, подругам или коллегам по работе. Красивые поздравления, которые будут сказаны от чистого сердца, станут прекрасным предисловием к подарку и оставят теплое воспоминание о празднике весны.
Мы сегодня собрали для вас лучшие стихи в честь 8 марта и поздравления с Международным женским днем.
Желаю тебе 8 марта
Здоровья, радостных вестей!
Весенних солнечных денечков
И зеленеющих полей!
***
Женский день настал с утра,
Разбудило солнышко тебя.
Родная с праздником поздравляю!
Счастья бесконечного желаю!
В делах любых - успеха,
Много веселого смеха!
В доме гармонии и тепла,
Мира, понимания, добра!
***
Пусть всегда этот день не кончается,
Пусть поют в твою честь ручейки,
И солнце тебе улыбается,
А мужчины дарят цветы!
***
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Тебя поздравляю, сердечно желаю
Радости, счастья, здоровья, любви!
Красивые поздравления с 8 марта в стихах (фото: pexels.com)
С 8 марта поздравляю,
Ото всей души желаю
Нежности, тепла и ласки,
Яркой жизни, словно в сказке!
***
Пусть в душе цветут тюльпаны
И фиалки, и сирень,
Стань, подруга, самой пьяной
От любви в весенний день!
***
8 марта - чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются!
***
С Международным женским днем
Примите поздравленья.
Огромной радости во всем,
Любви, тепла, везенья!
***
Пусть глаза сияют ярко
От любви, тепла, подарков.
Жизни - радостной, приятной!
Поздравляю с 8 марта!
***
Мой тост: за март!
За вечную весну!
Я пью за женщину!
За женщину-мечту!
Красивые поздравления с 8 марта в стихах (фото: pexels.com)
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