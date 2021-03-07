Отмечать нельзя отменить: нужен ли украинцам праздник 8 марта

Как праздновать 8 марта в Украине и нужно ли вообще отмечать эту дату? Дискуссии на этот счет точатся в стране уже много лет. Тем не менее готовность отпраздновать Международный женский день высказали почти 70% граждан , но социологи фиксируют стойкую тенденцию к уменьшению противников отмены 8 марта.

Как отметили в Украинском Институте национальной памяти, обсуждения относительно целесообразности оставлять дату выходным днем не столь важна, как то, какими смыслами она будет наполнена.

"Будет ли продолжаться советская и постсоветская традиция "праздника весны и красоты"? Будет ли это возможность поразмышлять, какие права получили женщины в мире за эти более 112 лет, как в США впервые был провозглашен Национальный женский день", - задаются вопросом ученые.

Борьба за права женщин

Ведь речь идет о фундаментальных вещах - от прав на собственность, труд и образование до прав на свободный выбор жизненной траектории, сексуальных предпочтений или участия в избирательном процессе, объяснили в УИНП

По мнению экспертов, для украинцев 8 марта - хороший повод осмыслить, почему украинские женщины до сих пор вынуждены отстаивать свои права.

Миф о "советском" празднике

Также в Институте развеивают распространенное заблуждение, якобы СССР имело какое-либо отношение к появлению праздника 8 марта. Соответственно, называть его коммунистическим или советским нельзя, хотя позже дата вошла в своеобразный "канон праздников советского человека".

Перестать популяризировать "совковые рудименты" в свое время призвал также шоумен и волонтер Сергей Притула. А "совковости" в нынешнем понятии 8 марта, к которому привыкли украинцы, очень много. Ведь именно во времена СССР в этот день стали дарить цветы и подарки. Этот жест считается крайне неуместным, поскольку, по мнению многих, этот день должен привлечь внимание к гендерному неравенству.

8 марта - праздник цветов?

Кстати, согласно нашему прошлому опросу, проведенному в Киеве, большинство респондентов высказывали положительное отношение к 8 марта.

Так, все опрошенные мужчины заявили о готовности, как и в предыдущие годы, поздравлять женщин с праздником.

Практически все опрошенные женщины считают, что 8 марта - это праздник весны, хорошего настроения, праздник цветов. Ни для одного из опрошенных этот день не имеет коммунистического окраса.

Лучшая альтернатива - отмечать День семьи или День матери

Так в каком же виде 8 марта нужно сегодня украинцам? По мнению руководителя общественной организации "Ассоциация Политических Наук" Дмитрия Синченко, 8 марта не должно быть ни выходного дня, ни цветов с подарками.

"8 марта должно вернуть свой символизм Международного дня борьбы за права женщин и стать обычным рабочим днем. Феминистические и социалистические организации пусть проводят свои демонстрации или другие мероприятия, если будут иметь такое желание, кто хочет - пусть празднует его дома, согласно своим представлениям, но это не должно быть украинским национальным праздником", - убежден он.

Также Синченко обращал внимание на реалии - продолжающуюся военную, а также информационную агрессию России против Украины. В этом контексте Дмитрий подчеркивает, что празднование этого и других праздников советской эпохи удерживает украинцев в русле российско-советских нарративов, давая основания для существования российских мифов про "один народ".

Еще одной альтернативой "советскому" женскому дню может стать или День матери, или, что значительно лучше - День семьи. Такой праздник мог бы получить тот смысл, который сегодня вкладывается в "Праздник весны и любви", и позволил бы отойти от советской традиции, уверен активист.