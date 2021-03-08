Свято 8 березня: наймиліші поздоровлення у віршах для жінок

Милі і ніжні поздоровлення у віршах і повідомленнях на 8 березня завжди доставлять радість вашим знайомим, подругам або колегам по роботі. Красиві привітання, які будуть сказані від чистого серця, стануть прекрасним передмовою до подарунка і залишать тепле спогад про свято весни.
Ми сьогодні зібрали для вас найкращі вірші на честь 8 березня привітання з Міжнародним жіночим днем.
Хай сонце заходить з весною в твій дім,
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,
Хай білий підсніжник любов принесе,
І хай тобі завжди весело буде!
***
Хай пролісок перший тобі дарує ніжність,
А сонце весняне дарує тепло,
У березні вітер несе хай надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну,
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання мої щирі
Несе дамі самій милій,
Щоб жила в добрі і мирі
Щоб здійснились твої мрії,
Щоб коханою була,
Щоб у радості цвіла!
***
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Красиві привітання з 8 березня у віршах (фото: pexels.com)
З 8 березня вітаю,
Від усієї душі бажаю
Ніжності, тепла і ласки,
Яскравого життя, як з казки!
***
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін!
***
8 березня - чудовий день!
Нехай мрії збуваються,
Удача, щастя і любов
Тобі хай посміхаються!
***
Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Посміхайся знов і знов!
Красиві привітання з 8 березня у віршах (фото: pexels.com)
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