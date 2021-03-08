Свято 8 березня: наймиліші поздоровлення у віршах для жінок

Хай сонце заходить з весною в твій дім,

Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,

Хай білий підсніжник любов принесе,

І хай тобі завжди весело буде!

***

Хай пролісок перший тобі дарує ніжність,

А сонце весняне дарує тепло,

У березні вітер несе хай надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Теплий промінь березневий

Розбудив дзвінку весну,

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання мої щирі

Несе дамі самій милій,

Щоб жила в добрі і мирі

Щоб здійснились твої мрії,

Щоб коханою була,

Щоб у радості цвіла!

***

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Красиві привітання з 8 березня у віршах (фото: pexels.com)

З 8 березня вітаю,

Від усієї душі бажаю

Ніжності, тепла і ласки,

Яскравого життя, як з казки!

***

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін!

***

8 березня - чудовий день!

Нехай мрії збуваються,

Удача, щастя і любов

Тобі хай посміхаються!

***

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Посміхайся знов і знов!

Красиві привітання з 8 березня у віршах (фото: pexels.com)