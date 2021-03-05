Этот ритуал в праздник 8 марта поможет исполнить самое заветное желание

Международный женский день 8 марта считается очень сильной датой в энергетическом плане. Эксперты рассказали, при помощи каких действий можно привлечь удачу, любовь, желанного мужчину и добиться исполнения самой заветной мечты.

Ритуалы на привлечение удачи

Если в этот день настроение не очень праздничное, его можно поднять при помощи простого действия. Напишите на цветных бумажных листочках слово "настроение", а потом подбросьте их со словами "Поднимаю настроение".

Вы недовольны своей фигурой и мечтаете похудеть? Напишите на бумаге слово "диета", положите листик на кресло и сядьте на него со словами "сижу на диете". Это добавит вам мотивации для исполнения задуманного.

Можно использовать подаренную коробку конфет. Напишите на ней "жизнь в шоколаде" и съешьте конфеты.

Прикрепите стикеры со словом "удача" к бытовым приборам и выключателям, тогда пользуясь ими, все время будете "включать удачу".

Испеките торт с пожеланиями

Испеките на 8 марта любимый торт, разрежьте его на 8 кусков и вставьте в каждый написанное на листе бумаги пожелание: счастье, здоровье, любовь, деньги, удача, сюрприз, успех, исполнение желания.

Когда будете угощать гостей, сможете предречь им судьбу.

Ритуал на мужчину

В этот день можно пожелать себе любого мужчину. Напишите на бумаге красной ручкой 8 качеств мужчины, которого вы хотите видеть рядом. Например: высокий, блондин, умный, богатый, веселый и т. д. Потом сделайте из бумаги самолетик и запустите его как можно дальше, к примеру с балкона.

Гадание на 8 марта

После 8 марта можно погадать на любовь на подаренном вам букете. Когда он завянет, в полночь сорвите все лепестки с цветов и положите в глубокую вазу. Перемешайте лепестки с закрытыми глазами, подумайте о дарителе, и спросите вслух: "Любит или не любит?". Возьмите правой рукой горсть лепестков и посчитайте их.

Если число четное, мужчина искренне любит вас, если нет - присмотритесь к нему внимательнее.