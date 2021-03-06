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Подборка кинолент к 8 марта: топ-5 фильмов о великих и сильных женщинах

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 22:12
Подборка кинолент к 8 марта: топ-5 фильмов о великих и сильных женщинах 8 марта (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Киселева

Веками женщины вдохновляют мужчин на подвиги, но зачастую и сами готовы пожертвовать собой. Имея хрупкое телосложение, имеют стальной характер. Не опускают руки, борются до конца и не сдаются, несмотря ни на что. Именно о таких женщинах говорят ленты, которые советует сценарист Константин Трембовецкий.

Об этом участник Improv Live Show рассказал "Новому каналу".

"Маленькая мисс Счастье"

Максимально дисфункциональная семья объединяется для того, чтобы успеть привезти дочь на финал конкурса красоты через всю Америку на своем фургончике. Маленькая Оливия – это прекрасный пример непоколебимой уверенности в себе и своих целях. Она пухленькая, неуклюжая девочка в очках, и она прекрасна. Даже если кто-то так не считает, ей все равно – ведь она знает, что неповторима. Это классный посыл фильма, и он там не один. Все подается очень смешно, даже в драматических сценах. Один из моих самых любимых фильмов, и одна из лучших комедий в принципе (нечасто комедии номинируют на "Оскар" за лучший сценарий).

Подборка кинолент к 8 марта: топ-5 фильмов о великих и сильных женщинах

Кадр из фильма "Маленькая мисс Счастье"

"Тельма и Луиза"

Двух подруг не устраивает рутинная и стереотипная жизнь домохозяек из пригорода. В один прекрасный день чаша их терпения переполняется. Они решают покинуть надоевший им городок, и бросить мужей, которые за годы брака стали невыносимыми. К сожалению, по дороге им придется совершить ряд преступлений. В том числе и убийство. Их объявляют в федеральный розыск, и подружкам остаётся только одно – любой ценой добраться до Мексики.

Хрестоматийный пример фильмов о сильных женщинах. Говоришь "сильные женщины" – имеешь в виду Тельму и Луизу. Если есть жанр "броменс", то этот фильм – лучший "систренс" с историей настоящей женской дружбы.

Подборка кинолент к 8 марта: топ-5 фильмов о великих и сильных женщинах

Кадр из фильма "Тельма и Луиза"

"Невидимая сторона"

Реальная история Майкла Охера – бездомного мальчика, который с помощью заботливой женщины и ее семьи стал профессиональным американским футболистом и первым выбором драфта НФЛ.

Очень жизнеутверждающая история о том, на что способны любовь и доброта. Кажется, что это простые истины, но иногда надо об этом напоминать. Образ сильной женщины у Сандры Баллок получился настолько крутым, что она получила за него "Оскар".

Подборка кинолент к 8 марта: топ-5 фильмов о великих и сильных женщинах

Кадр из фильма "Невидимая сторона"

"Подмена"

Главная героиня вызывает полицию, чтобы инициировать поиски ее потерянного ребенка. Через некоторое время ребенок, соответствующий описанию, найден. Полиция отчитывается об этом СМИ. Однако женщина настаивает, что это не ее сын. Мать обращается за помощью, но вместо этого оказывается в приюте для душевнобольных.

Для меня Анджелина Джоли – яркий пример предвзятого отношения к красивым женщинам. Ведь вспоминая о ней, все думают о внешности, но мало кто знает о ее невероятном таланте. Поэтому всем советую посмотреть этот фильм, потому что перфоманс Джоли вывернет вас наизнанку.

Подборка кинолент к 8 марта: топ-5 фильмов о великих и сильных женщинах

Кадр из фильма "Подмена"

"Месть"

Молодая американка Дженнифер проводит выходные с женатым французским бойфрендом в уединенном комфортабельном доме с бассейном. Вдруг раньше времени туда приезжают двое его друзей, с которыми он договорился поохотиться в выходные. Когда в доме нарастает напряжение, ситуация резко и жестоко обостряется, завершившись шокирующим актом убийства Дженнифер. К сожалению для своих нападающих, она выживает и вскоре начинает беспрестанные поиски кровавой мести.

Триллеры об изнасилованиях были довольно популярным в 70-е, и обычно эти фильмы снимали мужчины. В 2017 парижский режиссер Корали Фаргет максимально стильно возродила этот жанр, обойдя все штампы и добавив в него женский взгляд. Кто сказал, что брутальность – это только о мужчинах? После этого фильма она станет для вас синонимом женственности.

Подборка кинолент к 8 марта: топ-5 фильмов о великих и сильных женщинах

Кадр из фильма "Месть"

Напомним, ранее в США назвали победителей премии "Золотой глобус".

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