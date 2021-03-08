Праздник 8 марта: самые милые поздравления в стихах для женщин

Милые и нежные поздравления в стихах и сообщениях на 8 марта всегда доставят радость вашим знакомым, подругам или коллегам по работе. Красивые поздравления, которые будут сказаны от чистого сердца, станут прекрасным предисловием к подарку и оставят теплое воспоминание о празднике весны.

Мы сегодня собрали для вас лучшие стихи в честь 8 марта и поздравления с Международным женским днем.

Желаю тебе 8 марта

Здоровья, радостных вестей!

Весенних солнечных денечков

И зеленеющих полей!

***

Женский день настал с утра,

Разбудило солнышко тебя.

Родная с праздником поздравляю!

Счастья бесконечного желаю!

В делах любых - успеха,

Много веселого смеха!

В доме гармонии и тепла,

Мира, понимания, добра!

***

Пусть всегда этот день не кончается,

Пусть поют в твою честь ручейки,

И солнце тебе улыбается,

А мужчины дарят цветы!

***

С первой капелью, с последней метелью,

С праздником ранней весны

Тебя поздравляю, сердечно желаю

Радости, счастья, здоровья, любви!

Красивые поздравления с 8 марта в стихах (фото: pexels.com)

С 8 марта поздравляю,

Ото всей души желаю

Нежности, тепла и ласки,

Яркой жизни, словно в сказке!

***

Пусть в душе цветут тюльпаны

И фиалки, и сирень,

Стань, подруга, самой пьяной

От любви в весенний день!

***

8 марта - чудный день!

Пускай мечты сбываются,

Удача, счастье и любовь

Тебе пусть улыбаются!

***

С Международным женским днем

Примите поздравленья.

Огромной радости во всем,

Любви, тепла, везенья!

***

Пусть глаза сияют ярко

От любви, тепла, подарков.

Жизни - радостной, приятной!

Поздравляю с 8 марта!

***

Мой тост: за март!

За вечную весну!

Я пью за женщину!

За женщину-мечту!

Красивые поздравления с 8 марта в стихах (фото: pexels.com)