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Свято 8 березня: наймиліші поздоровлення у віршах для жінок

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 05:34
Свято 8 березня: наймиліші поздоровлення у віршах для жінок Гарні привітання до 8 березня у віршах (фото: pexels.com)
Автор: Lite

Милі і ніжні поздоровлення у віршах і повідомленнях на 8 березня завжди доставлять радість вашим знайомим, подругам або колегам по роботі. Красиві привітання, які будуть сказані від чистого серця, стануть прекрасним передмовою до подарунка і залишать тепле спогад про свято весни.

Ми сьогодні зібрали для вас найкращі вірші на честь 8 березня привітання з Міжнародним жіночим днем.

Хай сонце заходить з весною в твій дім,
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,
Хай білий підсніжник любов принесе,
І хай тобі завжди весело буде!

***

Хай пролісок перший тобі дарує ніжність,
А сонце весняне дарує тепло,
У березні вітер несе хай надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну,
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання мої щирі
Несе дамі самій милій,
Щоб жила в добрі і мирі
Щоб здійснились твої мрії,
Щоб коханою була,
Щоб у радості цвіла!

***

В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.

Свято 8 березня: наймиліші поздоровлення у віршах для жінок

Красиві привітання з 8 березня у віршах (фото: pexels.com)

З 8 березня вітаю,
Від усієї душі бажаю
Ніжності, тепла і ласки,
Яскравого життя, як з казки!

***

Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін!

***

8 березня - чудовий день!
Нехай мрії збуваються,
Удача, щастя і любов
Тобі хай посміхаються!

***

Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Посміхайся знов і знов!

Свято 8 березня: наймиліші поздоровлення у віршах для жінок

Красиві привітання з 8 березня у віршах (фото: pexels.com)

Також ми склали для вас топ-5 фільмів про великих і сильних жінок.

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