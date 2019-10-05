Праздник 5 октября: что нельзя делать, важные приметы

Сегодня, 5 октября, отмечается день памяти священномученика Фоки и святого пророка Ионы
Какой сегодня праздник. 5 октября христиане чтят память священномученика Фоки Синопского и пророка Ионы. У святого Фоки был дар исцелять людей и изгонять из них бесов. За праведный образ жизни его выбрали епископом. Иона - один из двенадцати малых пророков. Бог его послал в город Ниневию для проповеди о покаянии.
Считалось, что именно с 5 октября начинается осень. В этот день люди заканчивали убирать редьку и делали из нее разные блюда.
Священномученик Фока (фото с соцсетей)
В народе ходили слухи о том, что этот день несчастливый, потому что сильный ветер мог принести с собой порчу, болезни и нечистую силу.
Существовало несколько запретов, которых нужно было придерживаться, чтобы ветра сильного не было.
К 5 октября опадало большинство листьев с деревьев. Листопадная была началом настоящей осени. По опавшим листьям крестьяне определяли, какой будет погода зимой.
Осенний Киев (фото: РБК-Украина)
Также, 5 октября ежегодно отмечается Всемирный день учителей. В 1980 году День учителя начали отмечать в СССР. В Украине день учителя был утвержден в 1994 году.